il paradiso delle signore, nei prossimi episodi, vivrà diversi colpi di scena che terranno i telespettatori incollati alla tv. Gli spoiler inerenti le puntate in onda dal 13 al 17 aprile, rivelano che Angela, dopo aver avuto uno scontro con Ludovica, deciderà di lasciare Riccardo. Intanto, la Brancia di Montalto deciderà di interrompere la gravidanza mandando il Guarnieri Junior su tutte le furie mentre Gabriella sarà sempre più confusa sui suoi sentimenti. Infine, Marta comincerà a stare male a causa della cura per la fertilità che sta assumendo all'insaputa di Vittorio.

Il Paradiso delle signore: Ludovica è incinta

Gli spoiler Il Paradiso delle signore dal 13 al 17 aprile, rivelano che Marta continuerà a seguire la cura consigliatale dalla sua amica Camilla tenendo all'oscuro di tutto Vittorio. La cura per la sua amica ha funzionato e Marta spererà che sia così anche per lei. Nel frattempo, il buon Conti penserà ad un'iniziativa per festeggiare un evento storico, ovvero il primo uomo nello Spazio. Più tardi, le Veneri conosceranno finalmente Franco, il marito di Paola, di cui hanno tanto sentito parlare.

L'uomo, però, giungerà in un brutto momento visto che la consorte riceverà una chiamata dal suo ex fidanzato. Nel frattempo Agnese deciderà di tornare a lavorare in Atelier al fianco di Gabriella. Le due donne studieranno un nuovo bikini e degli accessori dalle forme spaziali per la nuova collezione. Poco dopo, Umberto, sentendosi molto solo a causa della lontananza da Adelaide, cercherà di stare più vicino ai suoi figli, in particolar modo a Riccardo, il quale è ancora scioccato per aver scoperto che Ludovica aspetta un figlio da lui.

Il giovane, dopo essersi un po' ripreso, dirà alla Brancia che ha intenzione di riconoscere il bambino, ma non di sposarla. La giovane, però, non accetterà questa soluzione ed il giovane Guarnieri si vedrà costretto a dire ad Angela ciò che sta accadendo. Intanto, Cosimo, essendo convinto che Ludovica abbia mentito solo per riavvicinarsi a Riccardo, la provocherà e la ragazza gli mostrerà le analisi che confermano la gravidanza.

Il Paradiso delle signore: trame 13-17 aprile: Ludovica decide di abortire

Le trame Il Paradiso delle signore dal 13 al 17 aprile, ci dicono che Vittorio sarà super impegnato nella scelta del bozzetto per il bikini spaziale. Dopo aver visionato tre proposte di Gabriella, riuscirà finalmente a scegliere quello che sarà indossato dalla modella per il servizio fotografico. Intanto, Clelia lascerà Carlo alle cure di Armando ed il piccolo aiuterà Rocco ad imparare i tempi verbali. Poco dopo, l'ex fidanzato di Paola le farà visita in maniera del tutto inaspettata. Franco, non appena li vedrà insieme in Caffetteria, verrà assalito dalla gelosia e le farà una scenata.

Nel frattempo, Angela soffrirà molto per il fatto che Ludovica aspetta un figlio da Riccardo e le sue rassicurazioni circa i suoi sentimenti nei suoi confronti non sembreranno bastare per tenere in piedi la loro relazione. Oltre ad Angela, anche Marta soffre molto alla notizia della gravidanza di Ludovica, in quanto nonostante la cura sperimentale, non è ancora riuscita a rimanere incinta. Poco dopo, Intanto Ludovica deciderà di interrompere la gravidanza e quando Riccardo lo verrà a sapere si arrabbierà moltissimo e si sfogherà con suo padre Umberto, in quanto la decisione della Brancia gli suonerà come un ricatto.

A colazione Gabriella, Angela e Roberta si confidano le loro pene d'amore. La stilista è scombussolata per la situazione che si è creata tra Salvatore e Federico mentre Roberta si è ritrovata a gestire una situazione difficile tra Federico e Marcella e la Barbieri è alle prese con la "maternità" di Ludovica che la tocca da vicino. Intanto, Franco continuerà ad essere molto geloso di sua moglie Paola nonostante le sue rassicurazioni. Salvatore, a quel punto, deciderà di dare un consiglio al Checchi per far sì che non commetta i suoi stessi errori. Poco dopo, Marcello cercherà di tranquillizzare Roberta, la quale non riuscirà a stare tranquilla a causa della mancanza di notizie di Federico che è in Svizzera per l'intervento.

Al Paradiso, Rocco riuscirà a regalare un momento di spensieratezza a tutti costruendo per Rocco un casco da astronauta utilizzando materiali di fortuna.

Angela decide di lasciare Riccardo

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore, vedremo Marta svenire mentre sta realizzando il servizio fotografico per lanciare il nuovo bikini disegnato da Gabriella. Vittorio, che non è a conoscenza del fatto che la moglie stia continuando ad assumere il farmaco per la fertilità, cercherà di capire quali sia il motivo del suo malessere. Intanto Riccardo, non volendo perdere nuovamente un figlio, proporrà ad Angela di crescere insieme il figlio di Ludovica, la ragazza non prenderà affatto bene la proposta dell'amato ed andrà a chiedere consiglio a Don Saverio sul da farsi.

Poco dopo, Armando chiederà a Marcello di lasciargli casa libera il giorno seguente. Il giovane cameriere sospetta che l'uomo abbia in programma un incontro galante. Nel frattempo, Marta, nonostante lo svenimento, continuerà a seguire il consiglio dell'amica ed assumerà ancora il farmaco. Più tardi, in Caffetteria Marcello e Salvatore faranno degli innocenti pettegolezzi sul conto di Armando ed Agnese li sentirà. Il Ferraris, a quel punto, confiderà alla donna che ha chiesto casa libera a Marcello poiché ogni anno in occasione della scomparsa dell'amata consorte Emma, fa un rituale privato. Nel frattempo, Cosimo continuerà a cercare di conquistare il cuore di Gabriella e con i suoi modi gentili, la convincere a farsi accompagnare a casa, in modo da passare del tempo insieme.

Subito dopo, le dichiarerà il suo amore. Più tardi, Roberta riceverà finalmente una bella notizia, ovvero che l'operazione di Federico è andata bene. Intanto, Angela avrà un duro scontro con Ludovica al termine del quale, la giovane Barbieri deciderà di lasciare Riccardo. Più tardi, Marcello scoprirà il vero motivo della richiesta di Armando. Nel frattempo, Paola farà pace con Franco grazie all'intervento di Salvatore e confiderà il tutto alle amiche Veneri. Più tardi, al Paradiso, Vittorio passerà a salutare le Veneri per mostrare loro la pagina pubblicitaria della nuova campagna dedicata al primo uomo nello spazio.

Nel frattempo, Gabriella sarà sempre più confusa sui suoi sentimenti e non saprà più cosa fare. A tal proposito Roberta parlerà con Salvatore e gli dirà che se non vuole perderla deve agire in fretta. Intanto, Vittorio scoprirà che Marta sta assumendo le fiale per la fertilità e potrebbe essere proprio questa la ragione del suo malessere.