Su Rai 1 prosegue l’appuntamento con Il Paradiso delle Signore, una delle serie tv più seguite dal pubblico. La quarta stagione al momento è stata sospesa per via dell’emergenza sanitaria, ma la soap continuerà ad andare in onda con le repliche.

Dalle trame della terza puntata in onda il 30 aprile 2020, si evince che Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker), già impegnato a gestire il denaro della zia Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina), respingerà una richiesta della donna. In particolare il fratello di Marta non avrà alcuna intenzione di dare una mano al padre Umberto (Roberto Farnesi), quando scoprirà che non naviga in buone acque.

Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) invece rischierà di mettere in pericolo la vita di Gabriella Rossi (Ilaria Rossi), andando vicino ad investirla con la sua auto all'ingresso del Paradiso. La stilista, ovviamente parecchio stravolta per ciò che le stava per succedere, si arrabbierà con il migliore amico di Riccardo.

Il Paradiso delle signore, trame del 30/04: il ritorno di Umberto

Nella replica dell’episodio del noto sceneggiato in programma giovedì 30 aprile, Cesare a causa degli impegni di lavoro non potrà partecipare al matrimonio di Vittorio e Marta.

A questo punto data la decisione del marito, Nicoletta non se la sentirà di prendere parte al lieto evento da sola con la convinzione che si sarebbe sentita a disagio a causa dell’ex Riccardo.

Nel contempo Umberto dopo essere stato lontano da Milano per parecchi mesi rientrerà finalmente dalla Svizzera, proprio per non mancare alle nozze della figlia. Intanto Adelaide non appena riabbraccerà il cognato, conoscendolo troppo bene, non farà fatica ad accorgersi che ha dei problemi economici.

Riccardo si rifiuta di aiutare il padre, Gabriella furiosa con Cosimo

L’astuta contessa di Sant’Erasmo - visibilmente preoccupata - metterà subito in guardia il nipote Riccardo, cercando invano di convincerlo ad aiutare il padre. Il giovane rampollo dei Guarnieri intanto avrà il pieno controllo del patrimonio della zia.

Successivamente Marta perderà le staffe quando apprenderà che qualcuno ha cambiato la disposizione dei commensali ai tavoli, senza il suo consenso.

Anche Gabriella non sarà di buon umore, visto che - dopo aver rischiato per poco di essere investita da Cosimo - reagirà in malo modo. Quest’ultimo farà i conti con l’ira della talentuosa stilista, proprio davanti l’entrata del 'Paradiso'.

Infine Luciano e Silvia si recheranno al cinema per vedere un film insieme, dando l’impressione che tra di loro non ci sia più alcuna incomprensione.