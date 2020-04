L'appuntamento con la soap Il Paradiso delle signore tornerà in onda lunedì 6 aprile 2020 con la messa in onda di un nuovo scoppiettante episodio, che si preannuncia decisamente ricco di colpi di scena. Occhi puntati soprattutto sulla coppia composta da Gabriella e Salvatore, i quali arriveranno a prendere una decisione definitiva sul loro rapporto e alla fine decideranno di lasciarsi definitivamente e quindi di voltare pagina, anche se questo addio non sarà per niente facile.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore del 6 aprile: Gabriella e Salvatore si lasciano

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 6 aprile su Rai 1, rivelano che si tornerà a parlare di Gabriella e del suo rapporto ormai in forte crisi con Salvatore.

I due decideranno di lasciarsi definitivamente e questa scelta avrà delle ripercussioni anche sul rapporto tra la donna e Agnese, madre del suo ormai ex fidanzato.

La situazione tra Gabriella e la signora Amato all'interno dell'atelier non sarà affatto dei migliori: Agnese chiederà di essere agevolata sul posto di lavoro e per tale motivo avanzerà la richiesta di poter lavorare da casa, in modo tale da non avere nulla a che fare con la ragazza che sta facendo soffrire suo figlio Salvatore.

E poi ancora gli spoiler di questo nuovo episodio de Il Paradiso delle signore in onda lunedì pomeriggio in televisione, rivelano che si avvicinerà la Pasqua.

Don Saverio si recherà a casa di Marta e Vittorio per benedire la loro abitazione e intanto i due si organizzeranno al meglio per affrontare i vari impegni previsti nel corso della settimana.

Il ritorno di Ludovica a Milano

Occhi puntati anche su Clelia e Silvia: le due donne continueranno ad essere alleate in questo momento così delicato della loro vita. Entrambe, però, stipuleranno questa alleanza per il bene di Luciano, dato che non vogliono che l'uomo commetta dei passi falsi e affrettati per trovare i soldi che servono per l'operazione di Federico.

E poi ancora Adelaide continuerà a comportarsi in maniera decisamente poco sensibile e carina nei confronti del nipote Riccardo e della sua nuova fidanzata Angela. Come se non bastasse, deciderà di invitare Ludovica al suo matrimonio. La Brancia in un primo momento dirà di non voler tornare a Milano ma poi però cambierà idea e si presenterà in città, lasciando tutti un po' senza parole.

La trama della nuova puntata de Il Paradiso delle signore del 6 aprile vedrà come protagonista anche la nuova venere Laura, la quale si presenterà al negozio con un bel po' di uova di cioccolato che ha realizzato con le sue stesse mani per poterle regale alle colleghe.