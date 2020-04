La celebre fiction Il Paradiso delle Signore 4 andrà in onda, come di consueto, alle ore 15:40 dal lunedì al venerdì sulla prima rete Rai, malgrado la redazione abbia dovuto interrompere le riprese, a causa dell'emergenza sanitaria in atto, per riprenderle successivamente nel mese di settembre, virus premettendo. Le anticipazioni della soap opera dal 20 al 24 aprile 2020 raccontano che Marta, dopo aver avuto un battibecco col marito, si trasferirà nella villa del padre. Nel frattempo, Umberto preferirà stare accanto ai figli.

Il Ravasi si deciderà a fissare il matrimonio con la Brancia di Montalto, mentre Angela mediterà di lasciare la città di Milano. Laura e Roberta cercheranno di far riavvicinare Salvatore e Gabriella, ma la stilista non sarà d'accordo. Inoltre, Vittorio si riconcilierà con la moglie e tra i due nascerà il desiderio di un'adozione. Nel frattempo, Federico tornerà a Milano dopo aver terminato l'operazione con esito positivo e Luciano tornerà tra le braccia di Clelia.

Il Paradiso delle Signore 4, anticipazioni dal 20 al 24 aprile: Angela vorrà andarsene da Milano

Gli spoiler della fiction sino al 24 aprile evidenziano che Vittorio e Marte non riusciranno a chiarire le loro incomprensioni, tanto che la donna deciderà di tornare a Villa Guarnieri. Umberto, allo stesso tempo, proverà ad aiutare il figlio Riccardo con la complicata situazione di Ludovica, spingendo i due ragazzi a venirsi incontro grazie ad un compromesso, anche se la Brancia rimarrà delle proprie idee.

Difatti, Ludovica riuscirà a convincere Achille a sposarla ed i due convoleranno a nozze. Angela, appresa la sconvolgente notizia, penserà di andarsene da Milano. Marta e Vittorio, dapprima attraverseranno un momento di intenso disagio per poi tornare la coppia affiatata d'un tempo, tanto che pondereranno l'ipotesi di adottare un bambino. Laura e Roberta organizzeranno un incontro, apparentemente fortuito, tra Gabriella e Salvatore per tentare di farli riappacificare, ma la Rossi non sarà affatto contenta della sorpresa delle amiche.

Spoiler al 24 aprile: Lidia ed Armando di rincontrano

Le trame della soap opera sino al 24 aprile rivelano che la 'venere' Roberta racconterà dei suoi problemi di studio a Marcello, che le dichiarerà ancora una volta i sentimenti che nutre per lei. Poco dopo, Federico tornerà a Milano dopo il buon esito del delicato intervento chirurgico a cui si è sottoposto in Svizzera. Ad informarsi sul suo conto sarà, l'oramai ex fidanzata, Roberta che chiederà novità a Luciano in merito. Infine, la Brancia di Montalto, dopo aver conosciuto un medico con il quale appariva in confidenza, sfodererà una nuova mossa contro Angela.