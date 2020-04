Lunedì 27 aprile, verrà trasmesso l'ultimo episodio di Il Paradiso delle signore. In realtà, la quarta stagione non è ancora terminata ma, a causa dell'emergenza sanitaria, le riprese sono state interrotte. La Rai, però, non lascerà il suo pubblico senza l'atteso appuntamento quotidiano di Il Paradiso delle Signore 4 e manderà in replica i primissimi episodi della stagione. Sicuramente gli spettatori saranno ben lieti di poter recuperare le vecchie puntate della TV soap e non si lasceranno sfuggire questa occasione.

La programmazione dello sceneggiato sarà la stessa: in onda dal lunedì al venerdì, su Rai 1, alle ore 15:30. Nella settimana dal 4 all'8 maggio sarà possibile assistere alle prime dinamiche della stagione, che hanno caratterizzato l'evoluzione dei personaggi.

In particolare Marta e Vittorio si daranno da fare per organizzare il matrimonio, il Paradiso subirà un furto che metterà in pericolo il suo futuro e intanto Cosimo tenterà di avvicinarsi a Gabriella.

Il Paradiso delle signore, repliche dal 4 all'8 maggio: Marta e Vittorio si stanno per sposare

Le trame degli episodi de Il Paradiso delle signore 4 rivelano che Gabriella, durante un turno di lavoro al Paradiso, riceverà un regalo inaspettato: un bellissimo mazzo di fiori. Ella rimarrà molto sorpresa, ma Agnese non potrà che provare un certo disappunto.

Nel frattempo, Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta (Gloria Radulescu) continueranno a organizzare la preparazione per il loro matrimonio, ma durante una riunione, ci sarà un forte battibecco tra Riccardo e Umberto.

Questo desterà la preoccupazioni dei futuri sposi che temeranno di veder rovinato il loro giorno speciale.

In realtà, la cerimonia si terrà senza alcun ostacolo, ma durante il ricevimento Cosimo deciderà di provare ad avvicinarsi a Gabriella. Prendendo coraggio e approfittando di un momento di distrazione di Salvatore, chiederà alla donna di ballare insieme.

Rocco verrà aggredito durante un furto al Paradiso

Le repliche di Il Paradiso delle signore fino all'8 maggio svelano che Marta e Vittorio saranno al settimo cielo per il loro matrimonio e non vedranno l'ora di partire per il viaggio di nozze, ma una telefonata inaspettata rovinerà il clima di festa: al Paradiso c'è stata una rapina.

Durante l'atto criminale, Rocco verrà aggredito, rimanendo in stato di shock. Luciano (Giorgio Lupano) si offrirà di accompagnarlo dai carabinieri per sporgere denuncia. Non ci saranno notizie certe sull'autore del furto, ma i sospetti inizieranno a ricadere su Ugo Tagliabue, attuale capo magazziniere.

Le 'Veneri', rimarranno sconvolte dal triste evento, ma Vittorio le rassicurerà dicendo loro di avere la situazione sotto controllo. Un aiuto inaspettato arriverà da Riccardo, fratello di Marta, che destinerà alcune somme di denaro al Paradiso.

Episodi di Il Paradiso delle signore, fino a venerdì 8 maggio: Riccardo vuole riavvicinarsi a Nicoletta

Le trame delle repliche de Il Paradiso delle signore rivelano che Agnese rimarrà molto colpita dalla figura di Luciano. Egli, infatti, avrà in modo di entrare in contatto con la donna nel momento in cui accompagnerà Rocco al Paradiso.

Nel frattempo, succederà qualcosa tra Nicoletta (Federica Girardello) e Riccardo (Enrico Oetiker).

L'uomo infatti, sembra invaghito di lei e le consegnerà un regalo per la piccola Margherita. Nicoletta deciderà di non mentire a suo marito Cesare e gli rivelerà di quell'incontro. Inizialmente, Nicoletta non sembrerà infastidita dal contatto con Riccardo ma, quando lo sorprenderà a spiarla, non riuscirà a trattenere la propria rabbia.

Intanto, al Paradiso verrà assunto un nuovo capo magazziniere di nome Armando. Rocco, in particolare, sarà molto felice di questa scelta perché vedrà in lui una fondamentale figura di riferimento.