Il Paradiso delle Signore 4 continua con il suo appuntamento pomeridiano e le storie delle famiglie di Milano si fanno sempre più interessanti. Nella puntata che andrà in onda martedì, 14 aprile, Riccardo dovrà affrontare Umberto dopo aver saputo che Ludovica è incinta. Intanto Vittorio sceglierà il modello di bikini più adatto al suo progetto fotografico per il Paradiso, mentre Cosimo sospetterà della Brancia. Paola incontrerà il suo ex fidanzato e suo marito avrà un attacco di gelosia, mentre Ludovica prenderà una decisione spiazzante in merito alla gravidanza.

Infine, il piccolo Carlo trascorrerà qualche ora con Armando e Rocco, aiutando il giovane con lo studio dell'italiano.

Per le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, il 14 aprile Riccardo parlerà con Umberto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di martedì, 14 aprile, raccontano che Riccardo parlerà con Umberto della sua situazione. Dopo il rifiuto di Ludovica rispetto alla proposta del riconoscimento del bambino, infatti, il giovane Guarnieri informerà suo padre in cerca di un appoggio.

Intanto, Cosimo sarà dubbioso sulla sincerità di Ludovica: per l'imprenditore, infatti, la gravidanza sarebbe una montatura per legare a sé Riccardo. Bergamini sarà costretto a ricredersi quando la Brancia gli farà vedere le analisi che testimoniano la dolce attesa. Al Paradiso, Vittorio valuterà le nozze di Gabriella per scegliere il bikini più adatto al servizio fotografico per il progetto dello spazio.

Secondo le anticipazioni di martedì, al Paradiso delle Signore, Clelia affiderà Carletto ad Armando

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 del 14 aprile rivelano che, nella puntata che andrà in onda martedì, Clelia affiderà il piccolo Carletto ad Armando. Il bambino trascorrerà così del tempo in compagnia di Rocco, aiutandolo ad imparare i tempi verbali. Nel frattempo, in caffetteria, Paola incontrerà il suo ex fidanzato.

Dopo la telefonata del giorno precedente, l'uomo si presenterà a sorpresa al grande magazzino e la Venere sarà costretta ad affrontare suo marito. Franco li vedrà insieme e farà a Paola una scenata di gelosia. Intanto Angela ripenserà alla gravidanza di Ludovica e si sentirà nuovamente scoraggiata a portare avanti la sua storia d'amore con Riccardo che cercherà di rassicurarla sui suoi sentimenti. La notizia della dolce attesa della Brancia colpirà anche Marta che proverà ancora a rimanere incinta con la nuova cura e non si darà per vinta.

Infine, Ludovica prenderà una drastica decisione in merito al bambino che porta in grembo: questa scelta sarà presa molto male da Riccardo.