Giovedì 9 aprile 2020, come di consueto, andrà in onda su RaiUno alle ore 15:40 la rinomata soap opera Il Paradiso delle Signore, oramai giunta alla quarta edizione con oltre 400 episodi all'attivo. Le riprese della fiction al momento, considerando l'emergenza sanitaria in atto, sono state sospese e dovrebbero riprendere, virus permettendo, nel mese di settembre. La trama del 9 aprile racconta che la contessa, grazie ad un'intrigante cena romantica, si concederà una notte di passione con Umberto e chissà che ciò non possa farle cambiare opinione sul nozze, già programmate con Achille.

Qualche battibecco nascerà tra Salvatore e Marcello in caffetteria andando ad inasprire i toni dell'ambiente lavorativo. Inoltre la signora Amato ribadirà a Gabriella quanto stia facendo soffrire Salvatore.

Il Paradiso delle Signore, trama del 9 aprile: Agnese aiuta la Venere con le uova di Pasqua

Nella puntata di giovedì della seguita fiction vedremo Laura alle prese con la realizzazione di centro uova di Pasqua, commissionate da Vittorio, ed a porgerle una mano d'aiuto sarà, inaspettatamente, Agnese.

La signora Amato non riuscirà a nascondere il proprio malcontento nei riguardi di Gabriella rimarcando le sue manchevolezze nei confronti di Salvatore. Inoltre, un imprevisto accadrà nell'atelier ed Agnese non vorrà aiutare la giovane ma, fortunatamente, verrà in soccorso Cosimo, arrivato al momento più opportuno per sistemare la situazione. Armando vestirà i panni da cassiere, dimostrando grande duttilità ed un'invidiabile affidabilità professionale.

Riemerge la passione tra Umberto ed Adelaide

La cena romantica si rivelerà un ottimo pretesto per far riemergere la passionalità tra Umberto ed Adelaide. Dopo qualche sguardo complice, infatti, i due non riusciranno a resistersi lanciandosi uno tra le braccia dell'altro. Così la contessa sarà in preda ai dubbi, ovvero se prendere coscienza del suo amore mai sopito per il Guarnieri o convolare a nozze come nulla fosse con Achille Ravesi.

Dopo qualche incertezza, però, Adelaide deciderà di sposare ugualmente il Ravesi per non mettere in ridicolo la famiglia. Umberto, sapendo di tale decisione, preferirà dapprima non presenziare alle nozze per poi ricredersi in un secondo momento. Difatti il matrimonio si farà, sebbene la contessa non riuscirà a mantenere il segreto a lungo prendendo una decisione che lascerà tutti a bocca aperta. Inoltre Marcello e Salvatore daranno vita ad un battibecco in caffetteria che inasprirà i toni dell'ambiente. Infine Federico sarà alle prese con un pressante nervosismo, derivante dal delicato intervento a cui dovrà sottoporsi in Svizzera.