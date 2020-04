Ieri sera martedì 7 aprile alle 21:15 su Sky Uno e Now Tv è tornato Alessandro Cattelan con il suo talk show EPCC. Un programma trasmesso dal teatro di Via Belli di Milano e adattato alle norme restrittive previste per il coronavirus, senza pubblico e con gli ospiti in collegamento dalle loro abitazioni. Dopo il successo ottenuto con Epcc Alive, versione social della trasmissione pensata proprio per spingere il pubblico a rimanere a casa, il late night show è tornato nella sua formula originaria, adattandosi al momento che l'Italia sta vivendo.

Cosa è cambiato a livello logistico

Anche Alessandro Cattelan si è dovuto adattare alle norme per la situazione che l'Italia sta vivendo in questo momento e a livello logistico ha dovuto cambiare molto del suo show. Oltre alla presenza della croce bianca fuori dallo studio e alle distanze di sicurezza per i pochi addetti ai lavori dentro lo studio, a livello pratico c'è stata una rivoluzione vera e propria: Epcc ha sempre cercato nell'ospite una forte interazione fatta di botta e risposta anche in modo irriverente e provocatorio, ma questo non è stato possibile e quindi si è cercato di coinvolgere i personaggi dalle proprie case con un gioco speciale e particolare.

Altra forte mancanza è quella del pubblico, punto centrale della trasmissione: non potendolo avere, Cattelan e i suoi autori hanno deciso per questa prima puntata di sostituirlo con la presenza virtuale di 60 ragazzi delle quinte del Liceo Parini di Milano collegati chiaramente in streaming.

L'astronauta Paolo Nespoli, Elodie, un gioco speciale con nove personaggi famosi: la prima puntata dello show

La prima puntata della nuova edizione di Epcc si è aperta con un'intervista all'astronauta Paolo Nespoli, che dopo aver trascorso 313 giorni nello spazio, è tornato a casa. A seguire, è stato il turno di Elodie, reduce dal successo ottenuto al Festival di Sanremo con il brano "Andromeda" che ha ottenuto da poco la certificazione come disco d'oro.

La trasmissione è andata avanti con un intervento del direttore artistico e speaker radiofonico di Radio Deejay Linus e con un gioco molto speciale che ha coinvolto nove volti noti dello spettacolo tra cui la cantante Annalisa, Fabio Caressa, il vincitore della categoria giovani di Sanremo Leo Gassmann e la coppia Federica Nargi e Alessandro Matri. Il tutto si è svolto nel classico stile che ha reso "E poi c'è Cattelan" un vero fenomeno mediatico, con Alessandro Cattelan intrattenitore comico e con il pubblico chiamato a commentare da casa in diretta sui social.

La seconda puntata martedì 14 aprile

La seconda puntata dello show di Sky Uno, punta di diamante del canale in questo momento di crisi generale per tutte le emittenti televisive, andrà in onda martedì 14 aprile e se la vedrà per la battaglia degli ascolti con la finale di Pechino Express, seguitissimo reality show condotto da Costantino della Gherardesca e in onda su Rai 2. Al momento, si attendono ancora le anticipazioni sugli ospiti della nuova puntata di "E poi c'è Cattelan" ma sicuramente non mancheranno sorprese.