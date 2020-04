Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', nelle puntate che andranno su Canale 5 da lunedì 27 aprile a venerdì 1 maggio ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, Matias e Alicia collaboreranno sempre più a stretto contatto e Marcela sarà sempre più insofferente per questa situazione. Inoltre, Don Ignacio Solozobal parlerà alla sue figlie della situazione dell'azienda e del ruolo che Ramon occuperà al suo interno.

Tomas sempre più innamorato di Marcela

Come già anticipato, Marcela sarà molto insofferente per l'atteggiamento assunto da suo marito e per questo sarà molto risentita nei suoi confronti. Invece, Tomas sarà sempre più geloso e innamorato della Del Molino, ma sarà costretto ad allontanarsi.

Nel frattempo, la situazione alla miniera peggiorerà sempre di più e Adolfo dirà a sua madre di migliorare le condizioni di lavoro degli operai. Poco dopo, Pablo noterà lo strano atteggiamento di Ramon e capirà che quest'ultimo sarà venuto in azienda per un controllo mirato e per cercare qualche errore specifico.

Tomas non riuscirà a stare tanto tempo lontano dalla locandiera e deciderà di farle visita, allo stesso tempo il ragazzo cercherà di tranquillizzare la madre che sarà molto in ansia per l'arrivo di un ospite misterioso. Intanto, alla Casona Rosa e Adolfo verranno sorpresi dalla domestica Manuela mentre si baceranno e così la figlia di Don Ignacio cercherà di convincere la donna a non raccontare a suo padre dell'accaduto.

Poi, la ragazza per non destare sospetti manderà sua sorella Marta con un messaggio, all'appuntamento con Adolfo.

Marta prova qualcosa per Adolfo

Marta si incontrerà con il De Los Visos e quasi non riuscirà a nascondere il sentimento che proverà nei confronti del giovane e così quando ritornerà a casa, spererà che il padre le faccia partire presto per Bilbao.

Intanto, Ramon durante la cena a casa di Don Ignacio, racconterà molti aneddoti su Bilbao che infastidiranno l'uomo d'affari.

Quest'ultimo prenderà una decisione che farà felice Rosa e Carolina, ma non Marta. Alla locanda, Marcela sarà sempre più insofferente per il cambio d'atteggiamento di suo marito, mentre non riuscirà a dimenticare il suo amante. Alla Tenuta de 'La Habana', arriverà l'ospite tanto atteso dalla Marchesa Isabel, stiamo parlando di Donna Francisca Montenegro.

La Matrona tornerà a Puente Viejo in gran segreto

La Montenegro dirà ad Isabel che nessuno dovrà sapere del suo ritorno, nel mentre Mauricio chiederà al Castaneda cosa starà succedendo con sua moglie, ma riceverà una risposta poco garbata. Intanto,il Solozobal perderà la pazienza e chiederà a Ramon il perché di tutte queste documentazioni.

Poco dopo, l'uomo d'affari spiegherà alle sue figlie, la vera motivazione che lo allontanò dai suoi familiari e così queste ultime inizieranno a capire gli strani avvenimenti della loro infanzia. Infine, Francisca rivelerà il motivo del suo ritorno a Puente Viejo e il ruolo che dovrà avere Isabel.