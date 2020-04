Continua l'appuntamento quotidiano in prima visione su Canale 5 con la soap opera Il Segreto, che tutti i giorni tiene compagnia ad oltre 2.6 milioni di affezionati spettatori. Le anticipazioni riguardanti le nuove puntate che andranno in onda dal 27 aprile fino al prossimo 2 maggio 2020 rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che avranno a che fare soprattutto con la protagonista indiscussa della soap opera spagnola: parliamo di donna Francisca, che tornerà di nuovo in paese.

Il Segreto, le anticipazioni settimanali fino al 2 maggio: Marcela disperata per Matias

Nel dettaglio, le anticipazioni delle puntate de Il Segreto che andranno in onda fino al 2 maggio 2020 su Canale 5, rivelano che Matias deciderà di allearsi in coppia con Alicia: il loro scopo sarà quello di difendere i diritti dei lavoratori meno fortunati di Puente Viejo. Intanto Marcela non saprà come comportarsi con Matias: al tempo stesso, però, non riuscirà a mettere da parte il risentimento che prova nei suoi confronti.

Tomas, invece, si renderà conto di essersi innamorato profondamente di Marcela e questo sentimento lo porterà a non stare lontano dalla bella locandiera, nonostante Isabel gli consiglierà di farsi da parte e di non insistere più di tanto con lei.

E poi ancora gli spoiler della prossima settimana de Il Segreto rivelano che in paese arriverà Ramon, il quale sarà chiamato a fare il classico controllo annuo alla fabbrica di Ignacio.

E quest'ultimo, dato l'arrivo del cugino, metterà al corrente le figlie di quello che sarà il suo compito una volta che metterà piede all'interno della fabbrica.

Intanto Isabel farà preparare all'interno de La Habana, un padiglione speciale: la donna dirà che servirà ad accogliere un'ospite speciale, di cui in un primo momento non rivelerà il nome. Nel frattempo Marcela non riuscirà a fare a meno di pensare al suo amato Matias: non sopporta il fatto che l'uomo sia cambiato così drasticamente e questo motivo la fa dannare.

Il ritorno di donna Francisca in paese

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni de Il Segreto fino al prossimo 2 maggio 2020 rivelano che scopriremo anche il nome dell'ospite misterioso che Isabel accoglierà a La Habana. Trattasi di donna Francisca, la quale, dopo aver fatto perdere le sue tracce, tornerà di nuovo a Puente Viejo.

La signora, però, chiederà ad Isabel di non far sapere a nessuno del suo ritorno in paese e quindi di mantenere il segreto. Da un dialogo tra le due donne, si scoprirà che Isabel è una cugina di Salvador Castro, colui che è stato il primo marito di donna Francisca.

Intanto Manuela scoprirà che Rosa e Adolfo continuano a frequentarsi e minaccerà di dirlo ad Ignacio.