Le anticipazioni della nota soap opera Il Segreto riservano diverse sorprese per i telespettatori affezionati. Nella puntata 2165 che andrà in onda venerdì 17 aprile, Adolfo de los Visos metterà in atto un grande piano: il giovane farà finta di aiutare i sequestratori, ma in realtà avrà in mente di liberare tutti quanti e di fuggire prima che tutto esploda. Il giovane nobile riuscirà nella sua ardua impresa e metterà in salvo tutti gli ostaggi. Successivamente tutti quanti torneranno sani e salvi nelle loro case e riabbracceranno le loro famiglie.

Frattanto Pablo e Carolina avranno un segreto: in realtà i due giovani sono innamorati e vorranno confessare il loro amore alla famiglia. Di seguito i dettagli degli spoiler de Il Segreto.

Il Segreto: Adolfo finge di collaborare con i rivoluzionari

Nella puntata de Il Segreto che verrà trasmessa il 17 aprile, Adolfo de los Visos, il secondogenito della Marchesa, fingerà di collaborare con i rivoluzionari, i quali seguiranno i suggerimenti dell'uomo e circonderanno l'edificio con l'esplosivo. In seguito tutti quanti guarderanno Adolfo con disprezzo e penseranno che l'uomo sia un traditore, ma in realtà il giovane sarà desideroso di liberare tutti gli ostaggi e cercherà di calcolare il tempo a disposizione per poter scappare.

Nel frattempo Urrutia e Don Ignacio saranno incatenati ad un palo e Adolfo cercherà di buttarlo giù con l'aiuto di Rosa, mentre Marta cercherà di fuggire con il resto degli ostaggi. Successivamente il figlio della Marchesa riuscirà a salvare Don Ignacio e Urrutia, nello stesso tempo Rosa cercherà di raggiungere l'uomo per aiutarlo, ma cadrà improvvisamente a terra e si ferirà. Più tardi Adolfo aiuterà Rosa e la porterà in salvo, prima che tutto salti in aria.

Poco dopo gli esplosivi esploderanno, ma tutti gli ostaggi riusciranno a salvarsi.

Spoiler Il Segreto: Adolfo viene visto come un 'eroe'

Presso la piazza di Puente Viejo saranno presenti tutti gli ostaggi, insieme all'eroico Adolfo e Don Ignacio. Quest'ultimo racconterà a tutti del grande coraggio avuto dal giovane nobile, ma lui sminuirà il tutto. Poco dopo presso la piazza arriverà anche la Marchesa de los Visos, la quale si presenterà come la madre di Adolfo, lasciando tutti i presenti notevolmente stupiti dalla notizia.

La nobildonna si mostrerà assai soddisfatta di suo figlio, poiché verrà visto come un 'eroe'. Più tardi Adolfo tornerà a casa insieme a sua madre, quest'ultima, però, non accetterà di buon grado il fatto che suo figlio abbia salvato la vita anche alla famiglia Solozabal. Tomas spiegherà al fratello il motivo di tanto rancore provato dalla Marchesa verso Don Ignacio, ma gli racconterà anche che Solozabal è il miglior cliente della miniera e per questo dovranno dimostrargli rispetto.

Don Ignacio, Marta e Rosa tornano a casa

Presso la Villa che in precedenza apparteneva a Donna Francisca vivranno ormai i Solozabal, insieme alla governante Manuela, quest'ultima sarà assai felice di riavere a casa Don Ignacio insieme alle figlie Marta e Rosa e li riceverà con allegria.

Poco dopo le due sorelle racconteranno tutti i dettagli della terribile vicenda. Nel mentre Carolina, sarà notevolmente attratta dal giovane Pablo e tra loro ci sarà un bacio, al quale il giovane si sottrarrà quasi subito. Nel frattempo Carolina vorrà confessare a suo padre Don Ignacio che in realtà è innamorata di Pablo, ma il giovane non sarà d'accordo con l'idea impulsiva della donna e gli consiglierà di aspettare ancora un po' di tempo per confessare il loro segreto alla famiglia. In un secondo momento Pablo deciderà di confessare lui stesso l'amore che prova per Carolina a Don Ignacio, ma proprio quando sarà deciso a parlare si fermerà, l'imprenditore avviserà il giovane che non dovrà mai mettere gli occhi sulle sue figlie.

Poi Don Ignacio confiderà a Pablo che non vede di buon occhio la compagnia di Adolfo per Marta e Rosa, poiché anche lui proverà una certa avversione verso la Marchesa de los Visos. Infine, Marcela si godrà un momento di intimità insieme a Tomas, ma i due saranno interrotti dall'arrivo improvviso di Raimundo, il quale era sparito da tempo. L'uomo rivelerà di essere tornato per cercare Francisca Montenegro.