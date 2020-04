Gli spoiler spagnoli de 'Il Segreto', la famosa soap opera di Canale 5 ambientata nell'immaginario villaggio di Puente Viejo e che ha come protagonisti gli attori Marìa Bouzas, Ramòn Ibarra e Carlos Serrano, mettono in evidenza tantissime novità e colpi di scena, che presto approderanno anche nel nostro Paese animando il pomeriggio dei telespettatori e fan della telenovela. Fra le sorprese svelate dalle anticipazioni spagnole, emerge in primo piano la situazione affettiva di Marta. Quest'ultima, infatti, viene corteggiata da Adolfo, dal quale viene baciata durante uno dei loro incontri segreti, ma per non dare un dispiacere alla sorella Rosa con la quale il giovane intrattiene una relazione, decide di allontanarlo dalla sua vita, buttandosi fra le braccia di Ramon.

Si ricorda che il 'Il Segreto' va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato a partire dalle ore 14:50. Le repliche della soap opera spagnola possono essere riviste in qualsiasi momento su Mediaset Play nell'apposito canale. Questa piattaforma, infatti, consente di recuperare qualunque programma già precedentemente trasmesso in televisione.

Adolfo si innamora di Marta

Rosa viene punita dal padre dopo che quest'ultimo ha appreso da Manuela della sua relazione con Adolfo. Non potendo uscire di casa e, dunque, vedere l'amato, Rosa chiede a Marta di consegnare una sua lettera ad Adolfo.

In quel frangente, il giovane non si mostra per nulla infelice dell'assenza della fidanzata, anzi invita Marta a fare una passeggiata con lui. Il De Los Visos, nello stare in compagnia della cognata, capisce immediatamente di essersi invaghito di lei e, dunque, di avere scelto la sorella sbagliata. Il ragazzo vorrebbe parlare con Rosa ed essere sincero con lei, ma è impedito dal fatto che non può vederla, dal momento che la giovane è costretta in casa dal padre.

Intanto gli incontri tra Adolfo e Marta si intensificano e i due finiscono per baciarsi con trasporto.

Marta e Adolfo si baciano

Dopo il bacio scattato fra lei ed Adolfo, Marta è in preda ai sensi di colpa verso Rosa e si confida con Manuela. La ragazza, infatti, si pente immediatamente di avere tradito la sorella e decide subito di allontanare il marchesino dalla sua vita. Intanto, nonostante Rosa abbia saputo da Manuela della tresca fra Marta ed Adolfo e che quest'ultimo non vuole più stare con lei, la ragazza non riesce in alcun modo a rassegnarsi all'idea di averlo perso per sempre e spera in un suo riavvicinamento.

Per dimenticare il De Los Visos e tenerlo lontano da lei, Marta si fa sorprendere da Adolfo mentre da un tenero bacio al cugino Ramon, il quale da un pò di tempo le fa una corte serrata.