Gli spoiler della nota soap opera spagnola Il Segreto sono ricchi di sorprese per i fan affezionati.

Nella puntata 2164 che andrà in onda su Canale 5 giovedì 16 aprile, il Capitano Huertas avviserà le autorità superiori del rapimento dei viaggiatori alla stazione, così da evitare il peggio. Nel frattempo la Marchesa de los Visos sarà molto scossa per la situazione ed esigerà che le autorità usino il 'pugno di ferro' con i rivoluzionari. In seguito Alicia scoprirà che anche suo padre Jesus è stato rapito e sarà assai dispiaciuta per il genitore.

Spoiler Il Segreto: Don Filiberto perplesso

Nella nuova puntata de Il Segreto che verrà trasmessa il 16 aprile, il Capitano Huertas informerà Don Filiberto e Mauricio che Don Ignacio ha cercato di infiltrarsi insieme al suo braccio destro Urrutia tra i sequestratori per cercare di trattare con loro, ma la situazione non è andata nel migliore dei modi e i due uomini sono stati trattenuti dai malviventi. Dopo la notizia Don Filiberto sarà assai perplesso, frattanto il Capitano Huertas deciderà di avvisare le autorità superiori per cercare di evitare un 'bagno di sangue'.

Più tardi arriverà la Marchesa de los Visos, la quale sarà notevolmente nervosa e turbata per ciò che sta accadendo e pretenderà che si usi la forza contro i rivoluzionari, al fine di annientarli. Pertanto Mauricio cercherà di far capire alla donna l'importanza della mediazione con l'autorità per scongiurare una possibile tragedia.

La Marchesa de los Visos insulta la domestica Antonita

La Marchesa de los Visos farà colazione insieme a suo figlio Tomas, nel mentre insulterà e offenderà la sua domestica Antonita, la quale prenderà gli insulti senza replicare.

Successivamente Tomas, assai stupito dall'atteggiamento della madre, parlerà con Antonita e gli chiederà come riesce a sopportare le prepotenze della Marchesa. La domestica racconterà al giovane che in passato rimase zoppa, a causa dei maltrattamenti che riceveva da suo padre, così la Marchesa le salvò la vita togliendola dalla strada. Inoltre Antonita confesserà a Tomas di non essere mai stata picchiata dalla nobildonna e di essere notevolmente riconoscente verso di lei, poiché grazie alla donna può avere un tetto sulla testa e un pasto caldo tutti i giorni.

Nel frattempo Carolina, la figlia di Don Ignacio, sarà terribilmente angosciata per la brutta situazione, così il fratellastro Pablo e la governante Manuela cercheranno di tranquillizzarla.

Alicia turbata per il rapimento di suo padre

Alicia Urrutia chiederà a sua madre Encarnacion se suo padre Jesus sia stato davvero sequestrato dai rivoluzionari e la donna confermerà immediatamente i dubbi della figlia. Poco dopo aver ricevuto la notizia, la giovane sarà assai turbata e rimprovererà la madre, poiché sarà ormai convinta che i suoi genitori si comportino come degli 'schiavi' nei confronti della famiglia Solozabal.

Intanto i sequestratori saranno decisi ad uccidere tutti gli ostaggi se il governo non sarà in grado di esaudire le loro richieste, pertanto posizioneranno dell'esplosivo all'interno della stazione. Più tardi Urrutia e Don Ignacio non rispetteranno gli ordini e verranno colpiti dai malviventi.

Nel frattempo Rosa e Marta, le figlie di Solozabal, saranno presenti alla scena e rimarranno parecchio indignate, poiché Adolfo non farà nulla per impedire la violenza contro i due uomini. Successivamente i sequestratori prepareranno la miccia esplosiva e Adolfo darà dei suggerimenti utili per posizionare l'esplosivo nel migliore dei modi.

Tutti i presenti rimarranno decisamente turbati dal comportamento dell'uomo e penseranno che sia un traditore. Infine Marcela sarà notevolmente in ansia per il possibile ritorno di Matias e si confronterà con Tomas.