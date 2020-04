Le anticipazioni della nota soap opera spagnola Il Segreto sono ricche di novità. Nella puntata numero 2167 che verrà trasmessa lunedì 20 aprile, Marta, Rosa, Don Ignacio e Adolfo riceveranno tutti un mandato di comparizione, poiché dovranno rilasciare le loro dichiarazioni riguardo la vicenda del sequestro. Poi Tomas confesserà a suo fratello Adolfo la sua storia d'amore con Marcela. Successivamente Raimundo Ulloa lascerà un messaggio a Dolores, affinché lo contatti nel caso in cui dovesse avere notizie di Donna Francisca.

Spoiler Il Segreto: Rosa incontra Adolfo

Nella puntata de Il Segreto che andrà in onda lunedì 20 aprile, il Capitano Huertas consegnerà un mandato di comparizione per Marta, Rosa e Don Ignacio, poiché dovranno rilasciare le loro dichiarazioni riguardo il sequestro dei rivoluzionari. Più tardi il Capitano si recherà presso l'abitazione della Marchesa de los Visos per rilasciare il mandato anche ad Adolfo.

Successivamente Don Ignacio e le sue figlie andranno a deporre le dichiarazioni. Nel frattempo Rosa spera di incrociare Adolfo e poco dopo lo incontrerà davvero.

In seguito Tomas rivelerà a suo fratello di avere una relazione amorosa con Marcela e le racconterà tutti i dettagli. Inoltre Tomas temerà che Matias, il marito della sua amata, possa tornare a casa, poiché è venuto a sapere che ai detenuti è stata concessa un'amnistia.

Adolfo va a deporre la sua dichiarazione

La Marchesa de los Visos avrà un piano, così cercherà di convincere suo figlio Adolfo a mentire davanti al giudice e a confessare che Solozabal mise in pericolo la vita di tutti quanti durante il sequestro, cercando di negoziare per conto suo.

La nobildonna, inoltre, vorrà che suo figlio dichiari che l'uomo ha confermato di essere repubblicano davanti ai sequestratori.

In seguito Adolfo andrà a deporre la sua dichiarazione, nella quale confermerà i fatti così come accaduti e racconterà tutta la verità. Poi il giovane tornerà a casa e si imbatterà in sua madre, così non potrà evitare di rivelare alla donna che in realtà non ha detto nulla contro Don Ignacio durante l'interrogatorio con il giudice.

Successivamente Raimundo Ulloa lascerà un messaggio a Dolores, nel quale le dirà di avvisarlo in caso si facesse viva Francisca Montenegro. Dopo aver letto il messaggio, la Miranar farà molte domande a Raimundo, ma l'uomo se ne andrà subito. Infine, l'Ulloa incontrerà Mauricio: i due uomini si racconteranno le rispettive nuove vite e ricorderanno i tempi passati a Puente Viejo.

Dove guardare in streaming online le puntate de Il Segreto

In attesa della messa in onda del nuovo episodio, ricordiamo che alcune delle puntate de Il Segreto si possono guardare in streaming online, grazie alla piattaforma dedicata MediasetPlay.it, la registrazione è gratuita.

All'interno del sito si possono trovare anche alcuni 'extra' relativi ai personaggi e agli spoiler de Il Segreto.