Gli spoiler della nota telenovela spagnola Il Segreto riserveranno diverse sorprese per i telespettatori affezionati. Nella puntata 2170 che andrà in onda giovedì 23 aprile, Marta e Rosa Solozabal saranno attratte entrambe dallo stesso ragazzo, Adolfo il figlio della Marchesa De Los Visos. Sarà Rosa, però, ad avere un appuntamento con il giovane. In seguito Tomas e Marcela saranno notevolmente inquieti per il possibile ritorno di Matias. Quest'ultimo, in effetti, tornerà improvvisamente a Puente Viejo e andrà subito a cercare Marcela.

Di seguito approfondiamo i dettagli delle anticipazioni de Il Segreto.

Marta vuole accompagnare Rosa all'appuntamento con Adolfo

Nella puntata de Il Segreto che verrà trasmessa il 23 aprile, Marta Solozabal sarà notevolmente dispiaciuta nello scoprire che anche sua sorella Rosa è interessata al giovane Adolfo, ma non le rivelerà nulla riguardo i suoi sentimenti. In seguito Marta consiglierà a Rosa di essere discreta, affinché suo padre non scopra niente, poi la donna chiederà alla sorella di poterla accompagnare presso il luogo dell'appuntamento.

Successivamente Tomas avviserà suo fratello Adolfo che sua madre Isabel è desiderosa di leggere la sua relazione riguardo la miniera. Adolfo, però, vorrà prima verificare se le sue impressioni e se i dati riportati nella relazione siano davvero corretti, poiché i sistemi d'estrazione sono antiquati e potrebbe essere rischioso per la sicurezza dei lavoratori.

Marcela e Tomas preoccupati per il ritorno di Matias

Tomas confesserà a Marcela che Adolfo ha da poco scoperto che tra loro c'è qualcosa in più della pura amicizia, ma le assicurerà che suo fratello manterrà il segreto. In seguito Tomas e Marcela si confronteranno riguardo al futuro e parleranno di Matias, quest'ultimo potrebbe tornare a Puente Viejo da un momento all'altro e per questo i due saranno assai preoccupati.

La Marchesa De Los Visos riceverà Maqueda in casa sua e avrà un comportamento decisamente particolare nei suoi confronti, poco dopo Isabel condurrà l'uomo nella sua camera da letto. Più tardi Tomas parlerà con Adolfo, quest'ultimo rivelerà al fratello di essere molto attratto da Rosa, ma allo stesso tempo è rimasto assai colpito anche da Marta. Per tale ragione Tomas dirà ad Adolfo che la soluzione migliore sarebbe quella di allontanare entrambe le ragazze.

Marcela incontra Matias

Il sindaco Mauricio si recherà presso la fabbrica di Don Ignacio per avvisare l'uomo della denuncia verbale sporta nei suoi confronti, poi gli chiederà di poter verificare le condizioni del nuovo macchinario, per accettarsi che sia sicuro e in regola.

Nel frattempo Don Ignacio e Jesus Urrutia avranno il forte sospetto che dietro la denuncia ci sia la Marchesa Isabel, ma Mauricio rimarrà in silenzio, così i due uomini capiranno di avere ragione. In seguito Don Ignacio riceverà una notifica da Bilbao, nella quale c'è scritto che presto arriverà un ispettore presso la sua fabbrica, il quale dovrà verificare la gestione dell'attività. Urrutia chiederà all'uomo se è a conoscenza dell'identità dell'ispettore e Don Ignacio gli dirà che si tratta di Ramon Solozabal. Infine Matias tornerà improvvisamente a Puente Viejo e si presenterà subito alla locanda di Marcela.