Puente Viejo si avvia verso un cambiamento epocale anche qui in Italia. Le puntate che andranno in onda su Canale 5 nella seconda metà di aprile concluderanno l'undicesima stagione de Il Segreto e lasceranno spazio alle vicende inedite e ai nuovi volti del dodicesimo ed ultimo ciclo. Gli avvenimenti drammatici accaduti negli ultimi mesi stanno per giungere al tragico epilogo che vedrà la cittadina di Puente Viejo distrutta dall'incendio appiccato da Fernando. Le puntate trasmesse da lunedì 13 a sabato 18 aprile vedranno un salto temporale e saranno ambientate nel 1930, quattro anni dopo il folle gesto del Mesìa.

Nelle trame saranno introdotti nuovi personaggi come i marchesi De Los Visos e la famiglia Solozábal e si assisterà a momenti di tensione causati dalle rivolte operaie. Una di queste porterà al sequestro di alcune persone ricche tra le quali ci saranno anche le figlie di Don Ignacio e si risolverà grazie all'intervento di Adolfo De Los Visos.

Trame de Il Segreto da lunedì 13 a sabato 18 aprile: un salto temporale dopo la distruzione di Puente Viejo

L'undicesima stagione de Il Segreto si concluderà in Italia nella settimana dal 13 al 18 aprile.

Le anticipazioni delle trame a cui il pubblico assisterà rivelano che Maria ucciderà Fernando dopo che quest'ultimo avrà incendiato Puente Viejo causando la distruzione delle abitazioni e la morte di alcuni abitanti. La cittadina non sarà più come prima e molti decideranno di partire. Raimundo e Francisca lasceranno la villa e si trasferiranno a Madrid, Maria con Alfonso ed Emilia si metteranno in viaggio per Parigi mentre Mauricio andrà in America per stare con Fe.

Dopo questi avvenimenti la narrazione farà un salto temporale di quattro anni e i telespettatori vedranno una nuova Puente Viejo, interamente ricostruita e abitata da nuove famiglie. I vecchi personaggi saranno protagonisti di alcuni cambiamenti: Hipolito, dopo essere rimasto vedovo di Gracia, lavorerà al Comune, Dolores si indebiterà per la riapertura del nuovo emporio, Mauricio tornerà in città e assumerà la carica di sindaco mentre Marcela cercherà di rifarsi una vita dopo che Matìas è finito in prigione.

Il Segreto, quattro anni dopo: tra i nuovi personaggi i Solozábal e i De Los Visos

Tra le nuove famiglie residenti a Puente Viejo il pubblico conoscerà quella di Don Ignacio Solozàbal che abita nella ex villa di Francisca Montenegro con le figlie Marta, Carolina e Rosa e il figlioccio Pablo Centeno. Vicino ai Solozàbal abitano Encarnation e Jesùs Urrutia con la figlia Alicia mentre nella tenuta di La Habana si è stabilita la marchesa Isabella De Los Visos e i due figli Tomàs e Adolfo. Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che mentre Marta e Rosa sono in viaggio per Puente Viejo saranno aggredite e sequestrate da un gruppo di operai in rivolta che assalteranno la stazione di Munia.

Tra gli ostaggi ci saranno anche Adolfo De Los Visos. Il capo dei rapitori Pepe el Seco userà le persone sequestrate per fare delle richieste al Governo. Don Ignacio architetterà un piano per liberare le figlie e coinvolgerà Urrutia ma si rivelerà un fallimento e i due verranno anch'essi fatti prigionieri.

Adolfo fa liberare gli ostaggi, il fratello Tomas ha una relazione con Marcela

Mauricio e il Capitan Huertas cercheranno di tenere a bada gli anarchici con l'aiuto del nuovo parroco, don Filiberto ma alla fine il sequestro alla stazione riuscirà a risolversi grazie all'iniziativa di Adolfo che verrà accolto in città come un eroe.

Le due sorelle Solozàbal rimarranno affascinate dal giovane che inizierà a corteggiare Rosa pur provando qualcosa per Marta. Intanto Carolina chiederà a Pablo di parlare a Don Ignacio della loro relazione mentre si scoprirà che Tomàs e Marcela hanno una relazione. Nel frattempo Raimundo farà ritorno a Puente Viejo e rivelerà alla nipote che sta cercando Francisca della quale non ha più notizie da tempo.