Il Segreto continuerà ad appassionare il pubblico con le sue storie ricche di colpi di scena. Le trame inerenti alle puntate in onda dal 20 al 25 aprile, rivelano che la Marchesa Isabel de Los Visos cercherà di mettere i bastoni tra le ruote all'impresario Ignacio Solozabal, in quanto gelosa del suo successo. Nel frattempo, Matias uscirà di prigione e tornerà a Puente Viejo, ma non sarà affatto affettuoso con Marcela e la piccola Camelia. Infine, Marta scoprirà che sua sorella Rosa è innamorata di Adolfo, mentre Raimundo andrà nuovamente via per cercare Francisca.

Il Segreto: Isabel de Los Visos escogita un piano contro Ignacio

Le trame Il Segreto dal 20 al 25 aprile, rivelano che tutte le persone coinvolte nel sequestro alla stazione di Munia, tra cui Ignacio Solozabal e le sue figlie, verranno convocati in municipio per testimoniare su ciò che è realmente accaduto. Oltre a loro ci sarà anche Adolfo de Los Visos, il figlio della Marchesa, la quale gli chiederà di rivelare che l'uomo ha detto ai terroristi di essere un repubblicano. Nel frattempo, Rosa innamorata di Adolfo, nella speranza di incontrarlo, indosserà il suo vestito più bello.

Poco dopo, Tomas si confiderà con Adolfo e gli racconterà come si è innamorato di Marcela, mentre Dolores e Mauricio saluteranno Raimundo che è tornato in paese per cercare la sua consorte Francisca della quale non ha più notizie. Intanto, Don Ignacio si ritroverà in una scomoda situazione, visto che verrà sospettato di essere un sovversivo. A tal proposito, le sue figlie preoccupate per lui, lo sproneranno a mettere da parte le sue convinzioni politiche per evitare di finire in prigione.

Più tardi, Isabel non sopportando che don Ignacio abbia successo con la sua fabbrica, escogiterà un piano contro di lui invitando il suo operaio Cosme a denunciarlo.

Il Segreto, spoiler al 25 aprile: Marta scopre che Rosa è innamorata di Adolfo

Gli spoiler Il Segreto fino al 25 aprile, ci dicono che Raimundo non essendo riuscito ad avere notizie di Francisca, deciderà di andare nuovamente via per cercare la sua amata consorte.

Nel frattempo, Marta non sapendo che Rosa ama Adolfo, dirà a sua sorella Manuela di essere sul punto di innamorarsi del giovane marchesino. Poco dopo, Alicia, la figlia di Urrutia e di Encarnacion, abbandonerà gli studi, ma verrà presto scoperta da Jesus, il quale andrà su tutte le furie e la rimprovererà aspramente. Intanto, Don Ignacio deciderà di testimoniare e riceverà il supporto incondizionato del capitano Huertas, mentre Tiburcio con uno stratagemma riuscirà a convincere la consorte Dolores a fare da sponsor alla squadra di football degli operai della miniera che giocheranno contro quelli della fabbrica Solozabal.

Più tardi, Isabel accoglierà in casa sua un ospite misterioso, mentre Adolfo prenderà il posto di Tomas nell'azienda di famiglia.

Nel frattempo, Mauricio intuirà che la Marchesa sta per mettere in atto un piano per distruggere Ignacio. Poco dopo, Carolina e Marta si renderanno conto che Rosa prova qualcosa per un ragazzo e le chiederanno spiegazioni. Agendo in tal modo, Marta scoprirà che la sorella ama Adolfo e farà di tutto per nascondere la sua delusione. Nonostante ciò, deciderà di accompagnarla al primo appuntamento con il de Los Visos. Il giovane, però, non appena vedrà le ragazze, darà l'impressione di essere molto confuso e di provare qualcosa di importante per entrambi.

Il Segreto, Matias torna e si mostra schivo con Marcela

Nei prossimi episodi de Il Segreto vedremo don Ignacio dimostrare che non ci sono irregolarità nelle sue aziende. Nel frattempo, Isabel sedurrà il suo capomastro Inigo mentre il Solozabal verrà a sapere che in paese arriverà presto, Ramon, il figlio di un suo cugino di terzo grado. Intanto, dopo un po' di tempo, Matias ormai libero tornerà a Puente Viejo, ma Marcela non sarà affatto felice di vederlo ed in seguito avviserà Tomas del ritorno del consorte. Nel frattempo, don Ignacio preoccupato per il controllo delle aziende da parte di familiari racconterà a Marta come sono nate le industrie e come mai è così in ansia.

Più tardi, Hipolito vorrebbe far parte della squadra di football come portiere, ma nessuno lo vuole nel proprio team. Intanto, i genitori di Alicia cercheranno un confronto con lei, ma la giovane non parlerà. Poco dopo, Marta sospetterà che il padre le stia nascondendo qualcosa e così si recherà in fabbrica per delle spiegazioni. Nel frattempo, Matias non sarà affettuoso né con Marcela né con la piccola Camelia. In seguito, il giovane si recherà da Mauricio e lo tempesterà di domande circa la fabbrica e la miniera, facendo insospettire non poco il primo cittadino. Poco dopo, Rosa e Adolfo si incontreranno nuovamente al fiume, ma la loro crescente intesa farà soffrire molto Marta.