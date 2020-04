La celebre fiction Il Paradiso delle Signore 4, venerdì 24 aprile 2020, andrà in onda, come di consueto, alle ore 15:40 sulla prima rete Rai, sebbene la redazione abbia deciso di interrompere le riprese, a causa dell'emergenza sanitaria in atto, per poi riprenderle a settembre, virus permettendo. Le anticipazioni evidenziano che Ludovica, malgrado abbia ottenuto ciò che voleva dal giovane Guarnieri, nutrirà nei sui confronti ancora del rancore per la precedente rottura. Al contempo, Salvatore invierà un messaggio d'amore a Gabriella, col chiaro intento di riconciliarsi, ma Agnese lo nasconderà.

Nel frattempo, la docente Lidia terrà un appassionante intervento per la Festa della Liberazione d'Italia.

Spoiler di venerdì 24 aprile: Agnese nasconde il messaggio di Salvatore

La trama della puntata di venerdì 24 aprile 2020 che andrà in onda alle ore 15:40 su Rai 1 racconta che Ludovica perde il pelo ma non il vizio, difatti la Brancia di Montalto, pur avendo ottenuto il matrimonio che voleva da Riccardo, non avrà ancora perdonato del tutto il giovane Guarnieri per la precedente rottura. A fronte di ciò, sferrerà un colpo basso sulla relazione d'amore tra lui ed Angela.

Allo stesso tempo, Salvatore non perderà la speranza di poter riconquistare il cuore di Gabriella e, quindi, deciderà di inviare un messaggio d'amore alla ragazza tramite un biglietto lasciato in atelier. Le parole al miele del barista siciliano, però, verranno intercettate da Agnese, la quale distruggerà il biglietto compromettendo irrimediabilmente la speranza del giovane di ricucire il rapporto d'amore con la stilista.

Intanto, Riccardo rimane coerente con la scelta di sposare la Brancia di Montalto per poter riconoscere la paternità del prossimo nascituro, malgrado non abbia smesso di pensare ad Angela. Nonostante i loro percorsi esistenziali siano oramai divisi, il giovane Guarnieri tenterà un ulteriore atto d'amore per la 'venere'.

Anticipazioni del 24 aprile: Gabriella accetta l'invito a cena di Cosimo

Gli spoiler della puntata di venerdì 24 aprile anticipano che al Paradiso la docente Lidia si cimenterà in un appassionato discorso sulla Festa della Liberazione d'Italia.

L'entusiasmo ed il trasporto che si evincerà dal suo intervento sarà anche figlio del suo passato da partigiana e coinvolgerà particolarmente Vittorio e Marta. E, proprio appena l'intervento di Lidia sta per concludersi, la signora Conti vedràdi sfuggita una giovane donna con in braccio un neonato e tale scena farà riemergere la sua voglia di maternità.

Infine, Gabriella non verrà a conoscenza del messaggio d'amore di Salvatore, dato che Agnese lo ha nascosto, ed accetterà l'invito a cena di Cosimo. Al contempo, il barista vedrà i due mentre partiranno in auto e la scena lo getterà nello sconforto più totale ed a rincuorarlo ci sarà proprio Agnese.