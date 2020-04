È un periodo difficile quello che il mondo sta attraversando a causa della pandemia di Coronavirus che non risparmia nessuno, nemmeno diverse celebrità del mondo dello spettacolo e della cultura. Di recente si è appreso che anche J.K. Rowling, scrittrice e ideatrice della saga del maghetto Harry Potter, ha accusato i sintomi del Covid-19.

L'autrice britannica è intervenuta su Twitter per rassicurare i propri fan dicendo loro che ormai è completamente guarita e, al contempo, ha deciso di condividere alcune tecniche mediche utili per trovare un pizzico di sollievo dalle difficoltà respiratorie causate dalla malattia.

La 'mamma' di Harry Potter e il Covid-19

Dopo l'interruzione delle riprese in Brasile del terzo capitolo di "Animali Fantastici", alle quali la scrittrice stava partecipando in veste di sceneggiatrice, la Rowling ha spiegato su Twitter di aver accusato "tutti i sintomi" del coronavirus nelle ultime due settimane. Ha aggiunto che in questo periodo ha seguito i suggerimenti del marito medico per provare ad alleviare i problemi respiratori causati dal virus, dicendole in particolare di seguire un video postato su YouTube dai medici inglesi del Queen Hospital.

La scrittrice non si è sottoposta al test, ma ovviamente la notizia ha preoccupato i fan per le condizioni di salute della loro beniamina. Per fortuna, tutti hanno tirato un sospiro di sollievo quando la sceneggiatrice britannica ha chiarito con un tweet che ora è pienamente guarita e che non ha più alcun tipo di problema.

La Rowling ha anche voluto ringraziare il suo pubblico che l'ha seguita e le ha dato conforto.

Inoltre ha voluto condividere con i follower le tecniche che le ha consigliato il marito per contrastare le difficoltà respiratorie provocate dal Covid-19: "Non ha effetti collaterali negativi, ma potrebbe aiutare molto te e i tuoi cari, come ha fatto con me", ha specificato l'autrice.

Il sito di Harry Potter per svagarsi un po' durante la quarantena

J.K. Rowling, dopo aver annunciato di essere guarita dai sintomi del coronavirus, ha dato la possibilità ai suoi lettori più affezionati - dai più giovani ai più adulti - di trascorrere piacevolmente il tempo in questo periodo di quarantena forzata in casa per tutelarsi dai rischi del contagio.

Infatti è disponibile online un sito di Harry Potter contenente diversi giochi e quiz per mettere alla prova le proprie conoscenze sul mondo di Hogwarts. Il portale mette a disposizione libri e percorsi interattivi che coinvolgono l'intera famiglia.

Si chiama "Harry Potter at home", e può rappresentare un valido aiuto per genitori, insegnanti e bambini per far sì che il tempo in isolamento domiciliare passi più in fretta e venga speso bene, portando al contempo in casa un po' di quell'atmosfera magica che da sempre ha caratterizzato Hogwarts e le sue vicende.

In questi giorni, in Italia, è possibile seguire in televisione le avventure di Harry Potter, con Italia 1 che sta trasmettendo tutti i film della saga dei romanzi della Rowling.

"La felicità la si può trovare anche negli attimi più tenebrosi, se solo uno si ricorda... di accendere la luce" (Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban).