Il film "Karol - Un Papa rimasto uomo" è la proposta televisiva di Canale 5 per la prima serata di martedì 28 aprile. La pellicola rappresenta il sequel di Karol - Un uomo diventato Papa, trasmesso lo scorso martedì sulla stessa rete ammiraglia di Mediaset, e racconta la vita di Karol Wojtyla dall'elezione a Papa fino al giorno della sua morte avvenuta il 2 aprile 2005. Diretto dal regista Giacomo Battiato, questo biopic sulla figura di Giovanni Paolo II venne presentato in anteprima esclusiva in Vaticano alla fine di aprile del 2006 e pochi giorni dopo fu trasmesso in televisione in due puntate.

Per quanto riguarda il cast, anche questo lungometraggio ha come protagonista Piotr Adamczyk, ma nel team di interpreti sono presenti alcuni attori italiani quali Michele Placido e Adriana Asti.

Trama del film Karol - Un Papa rimasto uomo

La trama del film racconta l'esistenza di Karol Wojtyla una volta divenuto Papa.

Il 16 ottobre del 1978, infatti, il religioso polacco viene eletto al soglio pontificio romano, primo Papa non italiano dopo la bellezza di 455 anni, e resterà in carica fino al 2 aprile 2005, giorno della sua morte.

Eletto con il nome di Giovanni Paolo II, in 27 anni l'ex cardinale conduce un pontificato aperto al dialogo e si confronta con molti capi politici.

Nei suoi tanti viaggi in Europa e in tutto il mondo il successore di Pietro non manca di annunciare dei decisi messaggi di pace e si impegna a combattere le dittature vestite da comunismo, l'ansia consumistica e il capitalismo. Wojtyla diventa un Papa molto amato perché si schiera dalla parte dei deboli, dei poveri, degli ultimi.

Tra le date più importanti del suo pontificato spiccano il 13 maggio del 1981, quando fu vittima di un attentato in Piazza San Pietro, condotto da Alì Agca, il 2000, anno del Giubileo, e tutti i periodi in cui si sono svolte le Giornate della Gioventù che hanno radunato milioni di giovani in nome della fede, dell'amicizia e dell'amore fraterno.

Il cast: attori e personaggi

Per quanto concerne il cast del film, anche in questa pellicola biografica il protagonista continua ad essere Piotr Adamczyk, che per l'appunto impersona papa Giovanni Paolo II.

Passando ad altri personaggi chiave, Dariusz Kwasnik è don Stanisław Dziwisz, Daniela Giordano è suor Tobiana, Michele Placido è il dottor Renato Buzzonetti, Alberto Cracco è Mons. Agostino Casaroli, Adriana Asti è Madre Teresa e Alkis Zanis è l'attentatore Mehmet Ali Ağca.

Nel resto della squadra attoriale figurano poi Timothy Martin, nel ruolo di Padre Tomas Maputu, Leslie Hope, nelle vesti di Julia Ritter, Carlos Kaniowsky, che presta il volto a monsignor Óscar Romero, Fabrice Scott, che qui interpreta padre Jerzy Popiełuszko e Mario Prosperi a recitare la parte del cardinale Angelo Sodano.