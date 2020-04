In vista della recente uscita della quarta stagione della Casa di carta, è stata annunciata anche la futura pubblicazione del libro sulla Serie TV in questione: 'L'enigma del professore'. Visto che le riprese per la quinta stagione sono state rimandate a fronte dell'emergenza COVID-19, questo testo può servire per intrattenere e offrire ulteriori contenuti agli appassionati, così da non farli rimanere con "l'acqua alla gola" a lungo.

Il libro parte da una storia antecedente a quella della Casa di carta

Tutto inizia dai ricordi della giovinezza di Sergio Marquina, conosciuto anche come il Professore, incentrati principalmente sulla sua amicizia con Jero Lamarca. Come molti sanno dalla visione della Casa di carta, il Professore ha vissuto buona parte della sua infanzia e adolescenza in ospedale per un problema di salute; ed è proprio nelle sale ospedaliere che è nato il rapporto stretto tra i due.

È necessario partire dall'inizio per evidenziare come il Professore sia riuscito a organizzare o perfezionare in futuro dei piani di rapine infallibili, pienamente visibili nella Casa di carta.

L'amicizia con Jero ha un ruolo fondamentale in tutto ciò: essa ha contribuito a formare quella mente, contorta e al tempo stesso geniale, del Professore.

Il primo libro della Casa di carta in una modalità del tutto innovativa

Il nuovo libro sarà un libro interattivo, in cui il lettore dovrà mettersi alla prova con i rompicapi del Professore. Sarà proprio lui a porci davanti degli enigmi, questi necessari a capire il resto del racconto e tutta la storia vista nella Casa di carta.

Il testo sarà disponibile e prenotabile in tutti gli store online a partire dal 14 maggio. L'editore Magazzini Salani ha raggiunto un accordo per la pubblicazione del libro di una delle serie più viste in Italia e nel mondo. Accordo probabilmente molto oneroso ma che quasi sicuramente ripagherà le spese, dati i tanti possibili acquirenti previsti.

Probabilmente la Casa di carta 5 è rimandata al prossimo anno

Con la pandemia in corso ci sono difficoltà nel continuare le riprese; inoltre, l'attrice interprete di Lisbona si è ammalata di Coronavirus. È stata proprio lei a comunicarlo sul suo profilo Instagram, assicurando però che stava andando tutto bene. La nuova stagione molto probabilmente doveva uscire verso la fine di quest'anno. Ma date le problematiche viste si può supporre che l'uscita sarà rimandata all'anno che verrà.

Il tutto dipende, oltre che dalla velocità con cui si eseguono le riprese, dall'andamento della pandemia e dalla possibilità di trovare luoghi e modi di effettuare riprese sicure.

Non resta che aspettare per saperne di più.