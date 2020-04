Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno espresso un commento negativo su Instagram, in merito al gesto di Fernanda Lessa. Scendendo nel dettaglio, la modella brasiliana ha pubblicato una clip sul proprio account social in cui cercava di colpirsi lo stomaco con delle forbici. La coppia uscita dal Trono Over di Uomini e Donne ha chiesto dei seri provvedimenti nei confronti dell'ex gieffina.

Fernanda Lessa è stata travolta dalle polemiche. L'intento dell'ex gieffina era quello di ironizzare sullo 'stress' dato dalla permanenza in casa, ma l'intento non pare non abbia raggiunto il risultato sperato.

Tra le varie persone che hanno criticato la giovane, c'è stata anche Deianira Marzano, che ha tagliato corto: "Ma non ti vergogni?"

Ursula Bennardo al vetriolo su Lessa

Sossio Aruta attraverso il suo profilo Instagram è intervenuto su quanto fatto da Fernanda Lessa. L'ex concorrente della casa più spiata d'Italia ha affermato di essere stato messo al corrente dell'accaduto da alcuni suoi follower. Senza mezzi termini l'Aruta si è domandato come sia possibile pubblicare una clip delle genere.

A fargli da eco ci ha pensato la sua compagna.

Ursula Bennardo si è detta molto preoccupata per l'atteggiamento dell'ex gieffina. Poco dopo, l'ex dama di Uomini e Donne ha affermato: "Dovrebbero essere tolti i profili a queste persone". La Bennardo non si è limitata solamente a puntare il dito contro la Lessa, ma ha tirato in ballo anche Luca Zocchi. Secondo Ursula, l'ex gieffina e suo marito sono capaci di tutto pur di ottenere dei follower sui social: "Spero che qualcuno faccia qualcosa per aiutare queste persone".

Ma non è finita qui, perché Ursula Bennardo ha continuato a dire di essere sconvolta per quanto accaduto: "Conviene segnalare il profilo''. Infine la compagna di Sossio Aruta ha tagliato corto sull'argomento, chiedendo a Instagram di fare qualcosa per oscurare l'account di Fernanda Lessa.

Fernanda Lessa interviene su IG

Il gesto di Fernanda Lessa è stato duramente criticato. Di fronte alle numerose polemiche, la diretta interessata ha deciso di intervenire sulla vicenda.

La modella brasiliana non ci sta ad essere definita come una persona che influenza in modo negativo il mondo dei social. L'ex gieffina è convinta che le stesse persone che la stanno accusando, quando accendono la televisione poi guardano delle serie tv come 'Gomorra', 'La casa di Carta', 'Walking Dead' o 'Il Trono di spade'.

Infine prima di concludere il suo sfogo, Fernanda Lessa pare che abbia lanciato una frecciatina velata senza rivelare il destinatario: "Non sono una farfalla che prima del chirurgo era un bruco, ma un'ape. Pungente, nata così, ma sa anche produrre il miele".