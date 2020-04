Stando a quanto riportato dal Daily Mail, la supermodella Gigi Hadid è incinta. Aspetta il suo primo figlio dal fidanzato Zayn Malik, ex membro della band One Direction con il quale si è riunita nel 2019 dopo una separazione di qualche mese [VIDEO]. Il volto di Victoria's Secret è apparso in uno scatto su Instagram con un pancino che non lascia alcun dubbio.

Nella foto, la bionda 25enne abbraccia il compagno e la sorella Bella Hadid nel giorno del suo compleanno. In mano reggono un palloncino argentato che ritrae il numero 25 appunto.

I tre si trovano in Pennsylvania con tutta la famiglia Hadid dove stanno attualmente trascorrendo la quarantena. Il sito riporta che Gigi Hadid è in attesa da 20 settimane, e che ancora non sa, insieme al suo fidanzato, se darà alla luce un maschietto oppure una femminuccia. Dopo essere diventata famosa nel campo della Moda, Gigi è diventata nota nel mondo del Gossip per le sue relazioni non particolarmente durature. Quella con Malik però sembra essere qualcosa di diverso, e la gravidanza ne è a questo punto la prova certa.

Gigi Hadid aspetta il suo primo figlio, la data di nascita è prevista per settembre

Una bellissima notizia che sicuramente farà piacere ai fan della coppia. Un momento speciale quello che stanno vivendo i due innamorati, almeno secondo quanto ci rivela il noto portale britannico. L'arrivo del bebè è previsto per settembre. Si sa ancora poco circa l'arrivo del piccolo Malik ed eventuali nomi che Gigi e Zayn potrebbero scegliere.

Fatto sta che i loro followers e il mondo del gossip attendevano da tempo una notizia del genere. Dopo la loro rottura e gli insulti degli haters alla modella americana, Malik l'ha sempre difesa [VIDEO], definendola una donna meravigliosa e l'amore della sua vita. Anche i Ferragnez nelle loro storie di Instagram hanno commentato entusiasti la notizia. Aspetteremo impazienti l'annuncio ufficiale della coppia, se e quando arriverà, ed altre foto della modella per vederla radiosa col suo pancione.

Gigi Hadid e il pancino che sbuca nel giorno del suo compleanno

La modella ha cominciato a frequentare l'ex membro della famosissima band inglese nel 2015. È stata anche la protagonista del suo videoclip Pillowtalk. Da allora sono apparsi sempre insieme, uniti e bellissimi. Dopo una breve rottura avvenuta nel 2018, i due sono stati paparazzati l'anno scorso a New York e ufficializzato il ritorno di fiamma nel giorno di San Valentino. Nelle foto del suo compleanno pochi giorni fa, Gigi Hadid indossava dei jeans a vita alta e una cintura. Impossibile non notare il suo pancino, abituata a sfoggiare sempre un ventre piattissimo e tonico.

Insieme a Zayn inoltre è apparsa particolarmente raggiante e molto sorridente. Anche le famiglie di entrambi sarebbero molto contente della notizia e in trepidante attesa del piccolino o della piccolina.

La modella americana sta vivendo una quarantena 'magica' con Zayn nella fattoria di famiglia

La quarantena di Gigi Hadid e Zayn Malik sembra essere davvero qualcosa di magico e per niente sofferto. Nel giorno del suo compleanno, festeggiato nella residenza degli Hadid in Pennsylvania, la coppia è apparsa in grande forma e felicissima in compagnia dei propri cari. I fan non hanno potuto non notare la sorella della 25enne Bella, supermodella come lei e volto di brand famosissimi.

Inoltre, la dimora della famiglia di Gigi è una fattoria con tanto di cavalli, capre e pecore. Le ragazze e Zayn dunque sono immersi nella natura cercando come tutti di non pensare alla terribile emergenza sanitaria. Una coppia e una storia d'amore da copertina, che adesso verranno consolidate con una gravidanza. Congratulazioni!