Le luci della casa del GF Vip si sono spente da alcuni giorni ma gli ex inquilini continuano a far discutere. Dopo le tensioni tra Zequila e Sossio Aruta e le stoccate dell’attore a Patrick Ray Pugliese, nel mirino della critica è finita Fernanda Lessa. Non è la prima volta che la brasiliana divide il web per le sue uscite. Prima della finale del Reality Show alcune esternazioni su Paola Di Benedetto avevano scatenato roventi polemiche social. Nelle ultime ore la brasiliana ha fatto discutere per aver mimato su Instagram Stories dei gesti con le forbici per allentare la tensione da quarantena.

L’uscita dell’ex modella è stata ritenuta fuori luogo in rete da numerosi utenti. Duro l’affondo dell’influencer Deianira Marzano che, attraverso una serie di Stories, ha attaccato la Lessa affermando di non aver trovato affatto divertente il video in cui agitava le forbici. “Tuo marito ti dovrebbe togliere i social, ma sei fuori di testa” - ha affermato la napoletana che ha invocato anche l’intervento di un esorcista per Fernanda.

Fernanda Lessa e le forbici antistress, Deianira: 'Tuo marito dovrebbe toglierti i social'

Dopo aver diviso il popolo social per alcune esternazioni su Paola Di Benedetto, vincitrice del GF Vip, Fernanda Lessa è tornata a far discutere per un filmato postato sulle sue Instagram Stories. Tra dirette e video di allenamenti con il marito la brasiliana è piuttosto attiva sui social. In particolare sul web non è passato inosservato un filmato pubblicato nelle ultime ore sul profilo personale con l’ex modella che ha spiegato come sta cercando di superare lo stress di questo difficili giorni legati all’emergenza sanitaria.

A questo punto la brasiliana ha iniziato ad agitare un paio di forbici e, contestualmente, a fare delle smorfie. Gesti che hanno provocato l’indignazione del web con numerosi utenti che hanno ritenuto inopportuna l’uscita della Lessa.

L'influencer contro il marito della brasiliana: 'Mi ha offeso invece di ammettere l'errore della moglie'

Sulla questione è intervenuta l’influencer Deianira Marzano che ha attaccato senza mezzi termini Fernanda Lessa.

“Ma cosa fai vedere alle persone su Instagram” - ha rimarcato nelle Stories la napoletana che ha aggiunto che il marito dovrebbe vietarle i social. “Sono allibita da tutto ciò, hai perso il lume della ragione” - ha proseguito la Marzano che ha proseguito il suo affondo al vetriolo affermando che l’ex gieffina non può essere definita vip. “Quando vi definisco così è solo per distinguervi dalle persone che stanno a casa”.

La vulcanica influencer ha poi esortato un prete che la segue abitualmente sui social a vedere le Stories dell’ex modella: “Magari le può mandare un esorcista”. Deianira ha avuto parole di fuoco anche per il marito della Lessa: “Mi sta offendendo invece di ammettere che la moglie ha sbagliato a fare quel gesto con le forbici”.