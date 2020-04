Maria Blanco ha continuato a scrivere su Instagram le sue emozioni e ha messo al corrente i propri fan sul suo attuale stato di salute. L'attrice che interpreta Carmen nella soap opera iberica Una Vita ha postato una foto che ritraeva due immagini in casa, sulla sinistra sua figlia in una stanza e sulla destra lei stessa in un'altra stanza. Stavolta le parole sono state dedicate tutte alla sua bambina: "Ancora 9 giorni per abbracciare ciò che amo di più". Maria Blanco era stata ricoverata per aver contratto il coronavirus, la notizia aveva fatto immediatamente il giro del web e destato non poca preoccupazione nei suoi fan.

Poi nei giorni scorsi Carmen di Una vita aveva comunicato di essere stata dimessa dall'ospedale e di essere tornata a casa.

Maria Blanco scrive di sua figlia

Maria Blanco l'attrice che veste i panni di Carmen nella soap Una Vita, è tornata a scrivere sul suo profilo Instagram. Dopo aver postato una foto che la ritraeva nello stesso appartamento, in luoghi differenti, con sua figlia, ha pubblicato anche un suo commento e un suo pensiero. Stavolta le sue frasi sono state tutte dedicate alla sua bambina che le manca tanto.

Maria ha raccontato dell'isolamento in cui è costretta e di come è sempre più vicino il giorno in cui per lei potrebbe finire tutto. Ha scritto dei suoi spostamenti da una parte all'altra, da una stanza all'altra e di come non veda l'ora di stare di nuovo vicina a sua figlia: "Ancora 9 giorni per abbracciare ciò che amo di più". I fan della sopa iberica hanno subito commentato le esternazioni della loro beniamina e le hanno augurato una pronta guarigione e di tornare ad essere felice.

Maria Blanco, i messaggi Instagram sulla sua malattia

La foto pubblicata nelle settimane scorse aveva allarmato non poco i fan dell'attrice che interpreta Carmen nella soap Una Vita. Tutti coloro che sono estimatori della serie tv iberica avevano subito mandato messaggi di supporto e di vicinanza all'attrice. Maria Blanco aveva postato una foto che la poneva in un letto di ospedale mentre indossava una mascherina.

Aveva comunicato tramite un messaggio Instagram la sua positività al coronavirus e come stava cercando, con tutta se stessa, di combatterlo. Maria era stata protagonista di una seconda comunicazione, in quella circostanza rassicurava tutti e sosteneva di senrtirsi meglio. Il 3 aprile finalmente la notizia che l'attrice lasciava l'ospedale. La Blanco ha ringraziato tutti i medici e gli infermieri che l'hanno aiutata in questo momento difficile della sua vita. Adesso tutti i suoi fan e coloro che si sono interessati a uno dei personaggi più seguiti della soap opera Una vita, potranno tranquillizzarsi e seguire con meno apprensione le vicende legate alla sua salute.