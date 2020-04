Maria Blanco, l'attrice che veste i panni di Carmen nella soap opera spagnola Una Vita, è tornata a scrivere un post su Instagram e a pubblicare una sua foto. La donna ha ringraziato tutti coloro che le sono stati vicino e che l'anno supportata nella sua battaglia e si è lasciata andare ad un eloquente: "Oggi torno fuori dall'ospedale", per la gioia dei suoi fan che si sono mostrati molto contenti per la loro beniamina. Come noto, l'attrice aveva contratto il coronavirus ma ieri ha annunciato di essere guarita.

Il messaggio di Carmen ai suoi fan

Nella giornata del 3 aprile Maria Blanco è tornata ad aggiornare i suoi numerosi fan tramite la sua pagina Instagram. La Carmen di Una Vita ha affermato: "Oggi torno fuori dall'ospedale", tranquillizzando così tutti i suoi estimatori e proclamando la propria guarigione. Tante le frasi d'affetto, in risposta al suo benaugurante e tranquillizzante post. L'attrice ha voluto ringraziare tutti coloro che le sono stati vicini aiutandola a vincere la sua battaglia: "I miei guerrieri, i miei angeli custodi" ha sostenuto, rivolgendosi a tutte le persone che "si mettono in prima linea e combattono la battaglia al tuo fianco".

Lo scatto ritrae per l'appunto il pull di infermieri che si è occupato di seguirla durante la degenza ospedaliera.

Maria Blanco e la sua malattia

Nelle settimane scorse la foto pubblicata dall'attrice Maria Blanco, che la ritraeva in un letto d'ospedale con una mascherina, aveva messo in grande apprensione i fan e tutti coloro che seguono puntualmente la soap opera spagnola Una vita. L'attrice aveva ammesso di aver contratto il Covid-19 e di lottare per sconfiggerlo, erano stati tantissimi gli utenti che avevano voluto lasciarle un messaggio di conforto e che si auguravano una pronta guarigione della loro beniamina.

Maria Blanco, dopo la prima comunicazione su Instagram in cui metteva al corrente i suoi fan della malattia, nei giorni scorsi aveva rassicurato tutti affermando di stare meglio e di essere in un lento ma costante miglioramento: "Amici sto meglio, a poco a poco, andrò avanti e quando lo farò nessuno mi fermerà".

Tutti coloro che hanno a cuore una delle principali protagoniste della Serie TV ambientata nel quartiere spagnolo di Acacias 38, ora potranno tirare un sospiro di sollievo.

La loro amata Carmen è finalmente fuori dall'ospedale. L'attrice sarà stata sicuramente contenta, nella drammaticità dell'evento, di aver toccato con mano l'enorme affetto che tante persone a lei sconosciute le hanno voluto dimostrare in queste settimane difficili. Ora Maria Blanco potrà tornare a quello che dal primo giorno di ospedale si augurava, condurre lentamente, ma di nuovo, una vita normale.

Coronavirus in Spagna, la situazione rimane drammatica

In Europa intanto la congiuntura legata al contagio diventa sempre più drammatica: ad oggi sono stati superati i 40 mila morti per coronavirus, bilancio questo fornito dall'agenzia di notizie francese Afp.

Nella sola Spagna nelle ultime 24 ore si sono registrate 932 nuove vittime per Covid-19. I casi complessivi di contagio salgono così a 117.710, 7.472 in un giorno, dato questo che ha l'ha portata a superare l'Italia, ferma a quota 115.242. Il bilancio complessivo delle vittime accertate finora in Spagna parla di 10.935, oltre 6.400 pazienti sono invece al momento ricoverati in terapia intensiva. Molto colpita la capitale Madrid dove si contano oltre 34.000 positivi. Appare a questo punto inevitabile una proroga del lockdown come minimo per altri 15 giorni fino al 26 aprile prossimo.