Javier Rojas, vincitore della categoria ballo di Amici 19, sta trascorrendo la quarantena a casa dell'ex nemico/amico Nicolai Gorodiskii a Perugia. I due talentuosi ballerini, dopo diversi mesi di competizione senza esclusione di colpi, sono diventati amici e questo, ha spinto il cubano a dividere il montepremi di categoria con il secondo classificato. In particolare, Nicolai ha ricevuto 15mila dei 50mila, dal compagno d’avventura.

Tra Javier e Nicolai è nata una sana amicizia

I due ballerini che sono arrivati a contendersi la finale, in un primo momento litigavano per ogni cosa e sembrava impossibile che potessero riuscire a stabilire un legame d'amicizia, dopo la forte rivalità che hanno vissuto nella scuola più famosa d'Italia.

Basti pensare che Javier dopo aver perso una sfida diretta con Nicolai, aveva addirittura minacciato di abbandonare il talent show condotto da Maria De Filippi.

Però, dopo tante frecciatine e litigi di fronte alle telecamere durante il day time e nelle dirette del serale, le cose sono iniziate a cambiare a pochi giorni dalla finalissima. Poi, l'amicizia è rimasta intatta anche fuori, tanto che il cubano è partito per Perugia insieme al suo collega, in attesa che termini questa emergenza sanitaria in Italia e nel mondo.

Inoltre, Javier ha mantenuto la parola data a Nicolai e ha diviso il montepremi con quest'ultimo. In realtà, c'è da dire che la proposta di dividere il premio era partita dall'ucraino-argentino, quando erano ancora in casetta e poi, il cubano ha deciso di fare altrettanto anche lui, in caso di vittoria del circuito della danza. In particolare, l'ucraino-argentino aveva affermato che nel caso in cui avesse vinto, sarebbe stato giusto condividere il premio con il suo rivale, in quanto entrambi sono bravi e hanno lavorato tanto.

I due ballerini insieme a Perugia

Però, c'è da dire che l'astio tra Nicolai e Javier era dovuto principalmente al fatto di essere l'uno contro l'altro in una gara, ma come abbiamo avuto modo di vedere, finita la sfida i due hanno riuscito a risolvere le loro divergenze e ora addirittura passano la quarantena insieme. In particolare, abbiamo avuto modo di vedere che i due sono nella stessa casa, grazie ad una diretta Live su Instagram con un altro amico.

Dunque, i due ballerini hanno dimostrato che di questi tempi è giusto lasciare in secondo piano tutte le divergenze, in quanto c'è qualcosa molto più difficile da affrontare e superare. Inoltre, Javier e Nicolai con questa scelta di condividere la stessa casa, durante la pandemia, hanno dato prova che avere una passione comune, delle volte può essere un grande punto di forza, anziché ostilità.