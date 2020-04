Pago come tutti gli artisti in questo momento nutre molte preoccupazioni circa la situazione lavorativa che verrà a delinearsi dopo la quarantena. Il Covid-19 sta causando problemi su più fronti: oltre a quello sanitario anche quello economico ha un certo rilievo. È proprio questo concetto che il cantautore sardo, che ha preso parte all'ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha voluto esprimere nel suo post social. Le parole di Pago però non sono state gradite da tutti: in particole un hater si è scagliato contro il fidanzato di Serena Enardu il quale ha voluto rispondere per le rime.

Un utente del web contro Pago: 'Vai a raccogliere pomodori'

'Sono sicuro che la mia domenica non è molto diversa da quella degli altri musicisti, quelli che forse dovranno capire come sbarcare il lunario nei prossimi mesi' ha scritto Pago come messaggio di accompagnamento ad una foto che lo ritrae mentre suona in casa sua durante la quarantena. Il cantautore ha poi proseguito affermando che si augura che presto la musica possa tornare a suonare anche fuori dalle mura domestiche. Le preoccupazioni di Pacifico Settembre sono più che lecite ma in ogni caso, come spesso accade ai personaggi pubblici, non sono mancate le critiche.

In particolare un hater ha scritto una commento davvero poco carino nei confronti dell'artista, il quale stavolta non ha lasciato correre ma ha risposto con toni molto accesi accettando la provocazione dell'utente del web. 'Vai a raccogliere i pomodori, è sempre un lavoro no?' ha scritto una donna scatenando in tal modo la furia di Pago che ha immediatamente replicato.

Pago replica per le rime all'hater

'Sparisci e trovati tu qualcosa da fare' ha risposto Pago aggiungendo che se è vero ciò che l'utente ha scritto, e cioè che è una donna impegnata in prima linea in questa emergenza sanitaria legata al Coronavirus, non capisce come mai trova il tempo per criticarlo. Successivamente il cantante ha invitato la donna a farsi i fatti propri, ed in maniera anche abbastanza colorita l'ha invitata a non farsi più viva sui suoi social per poi congedarsi definitivamente con un 'addio'.

Non sono mancati a Pago i messaggi di supporto da parte dei suoi numerosi fan che hanno trovato inadeguato, irrispettoso e anche fuori luogo il messaggio dell'hater. In ogni caso, per Pago l'argomento sembra chiuso definitivamente visto che nel post successivo compare felice accanto al figlio della compagna Serena che compie 15 anni e a cui ha voluto fare gli auguri in maniera pubblica affermando di volergli sempre più bene. Non sono mancati naturalmente gli auguri su Instagram di mamma Enardu che ha espresso tutto il suo amore per Tommaso, definito come la sua 'bussola'.