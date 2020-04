Uno dei concorrenti più chiacchierati dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, nonostante il reality abbia chiuso i battenti da più di due settimane, continua a farsi notare. Pago, che nella casa di Cinecittà si è ricongiunto con Serena Enardu, nelle scorse ore è apparso piuttosto preoccupato a causa dell’epidemia da Coronavirus. L’ex gieffino si è sfogato su Instagram come gli altri personaggi che fanno parte dello spettacolo, manifestando le sue perplessità riguardo al suo futuro lavorativo.

La considerazione fatta dal cantante sulla difficile situazione in cui versa l’Italia non è piaciuta ad un utente, che l’ha provocato lanciandogli una pesante frecciatina. Il 48enne, che si sta dedicando anche alla scrittura, pur essendo stato difeso dai suoi sostenitori è sbottato contestando duramente l’hater che ha colto la palla al balzo per invitarlo a cambiare mestiere.

Pago perde le staffe sui social a causa di un utente

Nella giornata di lunedì 27 aprile un ex protagonista della quarta edizione del GF Vip, si è fatto sentire parecchio sui social.

Si tratta di Pago che ha perso le staffe, dopo aver ricevuto una critica abbastanza pesante. A far scoppiare la polemica è stato il commento di una signora, che ha consigliato al cantante di andare a ‘raccogliere i pomodori’. Per la precisione l’ex gieffino è stato provocato non appena ha espresso tutte le sue titubanze su quale piega prenderà il futuro degli artisti, a causa delle restrizioni imposte dal Covid-19.

Nello specifico Pacifico ha dichiarato di sperare che la musica ritorni presto a risuonare, non solo tra le mura di casa. Non è tardata ad arrivare la furiosa replica del 48enne all’hater che l’ha attaccato, visto che ha esordito alla seguente maniera: “Ma tu che sei schierata in prima linea trovi la voglia e il tempo di venirmi a scassare la min…ia? Ma va a cag….e. Sparisci e trovati tu qualcosa da fare per te".

Serena Enardu replica a coloro che hanno criticato lei e Pacifico

Nei giorni scorsi anche Serena Enardu, la compagna di Pago, ha avuto uno scatto d'ira dopo essersi stancata di leggere critiche nei suoi confronti e in quelli del suo amato. Tutto ha avuto inizio quando il cantautore in queste ultime settimane ha scelto di recarsi a Roma per passare un po’ di tempo con il figlio Nicola, avuto dall'ex moglie Miriana Trevisan. Successivamente l’ex gieffino è tornato in Sardegna e pur non avendo sintomi di contagio ha preferito isolarsi, come prevede la legge in questo periodo di quarantena. La scelta del 48enne ha sollevato un polverone mediatico, poiché alcuni fan si sono scagliati contro l’ex tronista.

L'influencer sarda a quel punto ha deciso di chiarire la situazione su Instagram, specificando che lei e Pacifico staranno distanti per 14 giorni pur vivendo sotto lo stesso tetto semplicemente per non rischiare. Di recente invece la Enardu ha fatto un bellissimo gesto sempre sui social, poiché ha festeggiato il compleanno del figlio Tommaso che ha compiuto 15 anni. Le seguenti sono alcune delle parole scritte dall’influencer sarda: “Sei stato e sarai per sempre la mia bussola. Con la tua forza e la tua determinazione mi hai insegnato che la felicità è essere se stessi”.