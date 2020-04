Paola Di Benedetto è stata la vincitrice della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il suo fidanzato Federico Rossi, in arte Fede, è uno dei cantanti del momento. La coppia è stata segnalata per una possibile violazione della quarantena legata all'emergenza sanitaria presente in Italia. A mettere la pulce nell'orecchio ai numerosi fan è stata una foto apparsa sia in un video pubblicato da Fede che in una foto postata dall'ex Madre Natura.

La foto del sospetto: i fan pensano ad una possibile violazione della quarantena

Nelle ultime ore, i fan hanno segnalato qualcosa di sospetto nei riguardi di Paola Di Benedetto e Federico Rossi, alla coppia è stata affibbiata una possibile violazione della quarantena. Un video di Fede e una foto di Paola avevano una cosa in comune, una foto del tutto simile sulla parete alle loro spalle. Come se non bastasse, molti dei seguaci della coppia hanno notato che il pavimento del cantante e della vincitrice del GF Vip 4 è molto simile.

Tali episodi, sommati tra di loro, hanno fatto venire molti dubbi agli estimatori delle Di Benedetto e di Federico. La famosa influencer Deianira Marzano è intervenuta sulla questione lanciata dai fan della coppia e ha espresso la sua opinione, come al solito non mandandole di certo a dire: "O hanno la stessa foto oppure gli scemi siamo noi". La donna nella sua pagina Instagram ha mostrato tutto il suo diniego e ha pubblicato la foto dei due ragazzi con la foto identica alle spalle.

A questo punto, è evidente che Paola Di Benedetto e Federico Rossi dovranno fare chiarezza sulla vicenda e dare la loro versione sull'accaduto. Non resterà che comprendere se si è trattato solo di un malinteso oppure se i due ragazzi si sono cacciati in una situazione per loro poco entusiasmante.

Fede commenta un post di Paola Di Benedetto

Paola Di Benedetto, vincitrice del Grande Fratello Vip, è sempre molto presente sui social e conta tantissimi followers.

L'ex Madre Natura, oltre ad essere protagonista di diverse dirette Instagram, si diletta anche a pubblicare diversi post. Uno di questi è stato molto apprezzato dai suoi ammiratori e ha trovato anche il consenso del suo fidanzato Federico Rossi. "Bella che sei" sono state le parole scritte dal suo innamorato e a lei dedicate. La replica di Paola Di Benedetto non si è fatta di certo attendere e con una risposta molto romantica ha commentato: "Mio amore". L'amore e la complicità tra la coppia continua ad essere molto forte per la gioia dei loro sostenitori, si tratta ora di comprendere come i due innamorati vorranno replicare alle accuse di coloro che paventano un mancato rispetto dell'isolamente sanitario da parte di entrambi.