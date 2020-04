Paola di Benedetto è la vincitrice del Grande Fratello VIP, un’edizione che difficilmente sarà dimenticata. Vuoi per il momento storico in cui si è conclusa, in un’Italia alle prese con il Coronavirus, vuoi per i concorrenti che, nel corso di tre lunghi mesi, si sono messi in gioco. Paola, proprio allo scontro finale, ha avuto la meglio sul figlio di Eleonora Giorgi, Paolo Ciavarro. Ciò che ha conquistato il pubblico, facendola trionfare in un cast denso di mostri sacri dello spettacolo, è stata la sua educazione, pacatezza ma anche il suo carattere deciso.

La vincitrice non si è fatta mettere i piedi in testa da nessuno e ha saputo tirare fuori gli artigli quando necessario. Ora, una volta uscita dalla casa, è in quarantena a Vicenza, con la sua famiglia. Come ha dichiarato, sogna la televisione ma anche la recitazione, con un pensiero, ovviamente, rivolto sempre al suo Federico Rossi.

Paola di Benedetto: ‘Nella casa sono stata me stessa al 100%. Non mi aspettavo di vincere’

Paola, sei la ventesima vincitrice del Grande Fratello, l’ottava vincitrice donna di tutte le edizioni. Che sensazioni hai provato quando Alfonso ha detto il tuo nome? Credi che essere la vincitrice di un programma di successo come questo, porti responsabilità?

‘Sono rimasta piuttosto stupita nel sentire il mio nome: non me l’aspettavo.

È stata un’emozione indescrivibile. Sicuramente, adesso ho un fetta di pubblico in più che mi segue e di conseguenza ne derivano anche delle responsabilità’.

A tutti ha colpito il momento della proclamazione: eravate solamente tu e Paolo Ciavarro e distanti da voi cameraman con guanti e mascherina. Come è stato essere annunciata vincitrice in una situazione così surreale come quella? Cosa hai fatto subito dopo la fine della puntata?

‘È stato molto strano trovarsi in quell’arena, all’aria aperta, senza alcuna possibilità di un abbraccio, neanche con Paolo. Ci siamo guardarti e abbracciati da lontano. Poi subito dopo la puntata sono partita per Vicenza. Da una casa all’altra’.

Nella casa ti sei sempre distinta per la tua educazione, gentilezza e per il carattere che hai saputo far emergere e tirare fuori al momento giusto. Credi che il fatto di essere più grande di età e anche più matura, forse, abbia giocato a tuo favore rispetto ad un programma, come l’isola, a cui hai partecipato due anni fa?

‘L’Isola è arrivata in un momento in cui forse ero ancora troppo piccola per un’esperienza così forte. Il GF Vip invece è arrivato nel momento giusto e credo di aver dato me stessa al 100% e questo alla gente è arrivato’.

Paola su Adriana e Denver: ‘Ci siamo trovati sin da subito’

Le due persone con cui tu hai legato maggiormente sono Andrea Denver e Adriana Volpe. Tra di voi è nato un rapporto molto intenso che sicuramente continuerà fuori dalla casa. Qual'è stato il momento più bello sia con Adriana che con Andrea?

‘Con entrambi ci siamo trovati da subito. È nata una bella amicizia perché credo che siamo persone molto simili.

Trovare un momento con loro è impossibile, ce ne sono stati così tanti.’

Quello che ha colpito i telespettatori da casa è stato il brusco cambio di rotta nel rapporto con Antonio Zequila. Prima eravate amici e poi, dopo un battibecco in puntata, è cambiato tutto. Cosa pensi di Zequila? Ci sono possibilità di recuperare il rapporto?

‘Purtroppo, a seguito di alcune dinamiche, il nostro rapporto si è incrinato. Inizialmente ci siamo diverti, abbiamo scherzato, chissà, magari ci sarà tempo anche per un chiarimento.’

Nella casa del Gf Vip si entra per vincere e giocare: chi, secondo te, è stata la persona che ha giocato maggiormente e che, quindi, è stata falsa e chi, invece, è stato puro dall’inizio alla fine?

‘Sicuramente, Adriana per me è stata la vincitrice morale di questo Grande Fratello VIP: è una persona vera, pura e spontanea. Il più stratega, credo sia stato Antonio, motivo per il quale poi il nostro rapporto si è interrotto e non siamo più riusciti a dialogare’.

Sei stata l’unica donna che non ha litigato con Antonella Elia, cosa impensabile alla partenza del reality visto il carattere fumantino di Antonella. Raccontaci il segreto, come hai fatto a tenere a bada la Elia?

‘Ho imparato a conoscerla e comprenderla. Durante tutto il percorso ci siamo sostenute molto nelle situazioni più complicate e abbiamo riso tanto nei momenti più divertenti'.

Come trascorri la tua giornata in quarantena?

‘È stato un bel colpo uscire e trovare questa situazione. Subito dopo la puntata sono partita per Vicenza, dove vivono i miei genitori, e ora sono qui tra allenamenti, ricette e un po’ di tempo per la mia famiglia.’

Paola vorrebbe studiare recitazione con gli occhi sempre sulla Tv

Quando tutto ritornerà alla normalità, dopo l’esperienza al Grande Fratello, cosa ti piacerebbe fare nel mondo della televisione? Tenterai la strada della recitazione?

‘Mi piacerebbe iniziare a studiare recitazione ma sicuramente il mio sogno nel cassetto è la TV: magari un programma comico, divertente, un po’ come sono io.’

Parentesi amorosa: come state vivendo tu e Federico questo periodo di lontananza?

Dopo 3 mesi separati al gf, dovete stare ancora lontani. Andrete a vivere insieme tra qualche mese?

‘Purtroppo per via della situazione non siamo ancora riusciti a vederci e questo inizia a pesare ma sono certa che alla fine di tutto sarà ancora più bello e magari penseremo ad una convivenza.’