Sabato 25 aprile Paolo Bonolis è tornato a parlare al web della sua collaborazione con Mediaset in una diretta condivisa su Instagram con la conduttrice Mara Venier, in cui i due conduttori hanno permesso agli utenti di rivolgere loro alcune domande. Rispondendo ad alcuni quesiti, il conduttore capitolino ha rivelato di non avere intenzione di lasciare il "Biscione" per passare alla Rai. Nel corso della diretta Instagram, i due presentatori hanno inoltre commentato le discusse dichiarazioni che Vittorio Feltri ha rilasciato sui meridionali in un suo recente intervento a "Fuori dal Coro" su Rete 4.

Alcuni fan sognano Bonolis e Venier insieme a Sanremo

In occasione della diretta Instagram Bonolis-Venier, qualche utente ha espresso il desiderio di assistere a una conduzione di coppia dei due conduttori a Sanremo. E il conduttore capitolino lo ha fatto subito notare alla collega: “Ma lo sai in quanti ci chiedono di fare Sanremo io e te?”. Ma, in risposta al collega, la Venier ha scartato sul nascere l'ipotesi formulata dai fan, dando per scontato che Amadeus possa tornare al timone del Festival nel 2021.

Alla luce di alcune voci di corridoio riprese dagli utenti tra i commenti della videodiretta, che vedrebbero il rapporto lavorativo tra Bonolis e Mediaset ormai logoro, Mara ha domandato al collega se e quando avesse intenzione di tornare in Rai. "Quando? Io adesso non posso. Poi, che ne so", ha prontamente ribattuto lo showman. Poco dopo un follower ha incalzato Bonolis proprio sui rumor che lo vedrebbe prossimo al ritorno in casa Rai dopo aver contestato a Mediaset - in un post condiviso su Facebook - la scelta aziendale di sospendere "Avanti un altro" causa coronavirus, nonostante il programma avesse ancora diverse puntate registrate da mandare in onda.

Il volto di Canale 5 ha risposto: “Ma adesso sto a Mediaset. Hai voglia ancora. Campa cavallo. Ma che stai a scherza' !?”.

Bonolis e l'affaire Feltri

Paolo Bonolis ha inoltre parlato alla Venier della sua impressione che la conduttrice avesse due anime, "l'anima veneta e quella romana". "Qual è la qualità e il difetto dell'una e la qualità e il difetto dell'altra?", ha quindi domandato alla Venier che gli ha risposto: "I veneti sono tutti molto seri.

Hanno rispettato meticolosamente le regole antivirus, poi però mi piace essere c*** oltre a essere seria". E ha poi aggiunto: "In me c'è qualcosa di napoletano, perché a Venezia sono cresciuta con le canzoni napoletane. Può darsi che in un'altra vita io sia stata una popolana napoletana".

Sulle dichiarazioni di Vittorio Feltri che aveva definito "inferiori" i meridionali durante una puntata di "Fuori dal coro" su Rete 4, Mara Venier ha detto: "A me i meridionali piacciono molto e lo dico in questo momento molto delicato... è venuto fuori un casino da quello che ha detto Feltri. Si sono i*** tutti".

E Bonolis le ha risposto: "Se uno dice una s***, che vuoi che venga fuori, scusa?!".