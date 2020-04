Pechino Express è giunta quasi alla fine: la finale dell'ottava edizione del Reality Show che gira il mondo verrà trasmesso su Raidue martedì 14 aprile. In molti si chiedono quale possa essere la coppia vincitrice tra quelle rimaste in gara e c'è chi si butta in supposizioni sulla base del Pechino extra mandato in onda martedì 07 aprile.

Anticipazioni finale Pechino Express

Dopo la nona puntata che ha portato le 4 coppie rimaste in gara in giro per la Corea del Sud, con un viaggio lungo circa 350 km, le coppie superstiti si preparano per la finale dell'ottava edizione di Pechino Express.

In gara sono rimaste tre coppie: quella dei Wedding Planner, composta da Enzo Miccio e la sua collaboratrice Carolina, quella delle Top composta dalle modelle Ema Kovac e Dayane Mello e quella delle Collegiali, composta dalle due diciottenni Nicole Rossi e Jennifer Poni.

Sin dalla semifinale sono saltati ogni tipo di patti e alleanze tra le varie squadre: ormai ognuno pensa alla propria squadra con lo scopo di vincere la puntata finale e non sono ammessi errori e distrazioni.

Nella clip mandata in onda alla fine della nona puntata vengono mostrati alcuni frammenti della finale: sarà sicuramente una puntata musicale perchè le tre coppie si cimenteranno in prove di canto e ballo sulle note del famosissimo brano Gangnam Style e mettendosi alla prova anche con i brani della band di giovani ragazzi che sta spopolando nel mondo, i BTS.

Non mancheranno le prove culinarie: sempre nella promo, si sente Enzo Miccio che chiede un po' di pane per una bella scarpetta. Evidentemente la pietanza è migliore di quelle assaggiate durante la prova dei 7 mostri.

Finale Pechino Express, Carolina si ribella ad Enzo Miccio

Nel corso di questa edizione di Pechino Express la coppia composta da Enzo Miccio e Carolina è stata senza dubbio la più agguerrita e determinata a raggiungere le varie missioni: il merito è senza dubbio di Enzo che si è aggiudicato l'appellativo di spietato proprio per la sua capacità di non farsi scrupoli e di andare avanti per la sua strada.

A pagarne le conseguenze è stata molto spesso la sua compagna di viaggio, nonchè collaboratrice di lavoro, Carolina: nel promo mandato in onda al termine della nona puntata, però, si vede una Carolina insolita che, o per la stanchezza del viaggio o perchè ormai ha superato il limite della sua pazienza, si ribella al suo capo, rispondendogli con un secco "Non mi devi trattare così". Potrebbe essere un momento di defaillance della coppia favorita nella vittoria che potrebbe costare loro caro.

Lo spoiler involontario nel promo della finale di Pechino Express

Il promo della finale di Pechino Express termina con Costantino della Gherardesca che urla, in una notte di festa, "siete i i vincitori di Pechino Express". Sul web c'è chi ha considerato questa frase uno spoiler involontario della trasmissione con il quale si intuisce che i vincitori siano i Wedding Planner. Il motivo è legato al fatto che Costantino utilizza il termine vincitori (e non vincitrici) e dato che l'unica coppia mista è quella composta da Enzo Miccio e Carolina si suppone possano essere loro i vincitori di questa ottava edizione perchè, considerando che le coppie in gara sono tutte al femminile, tranne quella dei Wedding, l'utilizzo del sostantivo maschile potrebbe essere rivolto solo ed esclusivamente ai Wedding Planner.

Ma c'è un'altra spiegazione: per tutte e tre le coppie viene registrata la scena della vittoria, ma viene mandata in onda solo quella della coppia vincitrice. E' possibile, perciò, che nel promo sia stato mandato in onda la scena dei Wedding Planner, ma effettivamente non siano loro i vincitori.