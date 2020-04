Rullo di tamburi e musica: Le Collegiali hanno vinto l'ottava edizione di Pechino Express. “Non ci davano una lira, te lo giuro” - ha ripetuto due volte Nicole Rossi dopo che le percussioniste coreane hanno dato il via ai festeggiamenti con Costantino della Gherardesca che l’ha incoronata regina dell’adventure game in coppia con Jennifer Poni. Non erano le favorite alla vigilia dell’ultima atto del programma televisivo di Rai 2. In molti erano pronti a scommettere che sul traguardo di Seul ad urlare di gioia sarebbero stati i Wedding Planner con lo ‘spietato’ Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi che avevano dominato diverse prove del reality.

La corsa si è fermata all’ultima curva nonostante il bonus guadagnato ad un passo dall’arrivo. Al terzo posto le Top, le modelle Ema Kovac e Dayane Mello, che hanno chiuso in crescendo la loro avventura in Estremo Oriente.

Nicole Rossi e Jennifer Poni, da Il Collegio alla vittoria a Pechino Express

Nicole Rossi e Jennifer Poni hanno nuovamente lasciato il segno dopo aver incassato i consensi del pubblico nella terza edizione de Il Collegio. La grintosa diciannovenne di Roma e la ventenne bergamasca hanno beffato sul filo del rasoio i Wedding Planner ed hanno conquistato Pechino Express 8.

Un viaggio in cui non sono mancate tensioni ed emozioni forti con le due giovanissime che hanno superato incomprensioni e momenti di difficoltà tirando fuori gli artigli al momento giusto. Non le hanno mandate a dire e nella seconda fase dell’adventure game sono diventate le principali antagoniste di Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi.

“Durante questo percorso non siamo cambiate ma siamo cresciute” - ha dichiarato Jennifer Poni subito dopo il trionfo.

Dall’altra parte Nicole ha affermato di essere tornata bambina. “Tutte le difficoltà che ho affrontato fino adesso a confronto con quelle che ho visto durante questa avventura mi sono sembrate piccole. Dentro di me c’è un gran casino anche se sembro sempre quella sicura” - ha chiosato la Rossi che ha seguito l’ultima puntata (registrata prima dell’emergenza sanitaria) con la famiglia ed ha festeggiato con una torta preparata per l’occasione.

Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi: show a Seul sulle note dei BTS: 'Non abbiamo nulla da rimproverarci'

Piazza d’onore per i Wedding Planner che, dopo un percorso praticamente perfetto, hanno pagato a caro prezzo un momento di incertezza in occasione dell’ultima prova prima del traguardo. Il vulcanico Enzo Miccio e la event manager Carolina Gianuzzi erano riusciti anche a strappare un prezioso vantaggio dopo aver ballato una coreografia sulle note dei BTS.

Una performance che non è bastata alla coppia che ha conquistato i social a suon di gif e meme. Dalla Thailandia alla Corea del Sud passando per la Cina, tante vittorie di tappa per la coppia che non è riuscita a piazzare l’ultima ‘zampata’.

Miccio non ha trattenuto le lacrime sul traguardo del Parco Olimpico di Seul. “Non abbiamo nulla da rimproverarci. Non voglio pensare alla non vittoria ma a tutto quello che ho guadagnato durante questo viaggio al termine del quale sono certo che per me qualcosa è cambiato” - il commento finale del quarantottenne napoletano.