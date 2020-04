Pacifico Settembre in arte Pago e Serena Enardu sono una delle coppie più chiacchierate del mondo dello spettacolo. I due fidanzati, in un’intervista al settimanale Oggi, hanno raccontato come prosegue la convivenza ‘forzata’, non perché stiano male insieme, ma semplicemente per i motivi che di questi tempi costringono tutti gli italiani a stare a casa. Mentre la Enardu si è concentrata sulla quotidianità della coppia, il cantautore sardo ha parlato di un futuro matrimonio.

Come ormai è noto, Serena e Pacifico avevano partecipato a Temptation Island dove la storia si era interrotta in modo brusco.

Solo in un secondo momento, la cagliaritana è riuscita a riconquistare il suo compagno culminando la 'reunion' con l’ingresso al Grande Fratello Vip 4. Da quel momento la relazione tra i due prosegue a gonfie vele.

Le ultime dichiarazioni di Serena Enardu

Intervistata dal settimanale Oggi, Serena Enardu ha raccontato come sta trascorrendo la quarantena. L’ex tronista di Uomini e Donne attualmente si trova a Cagliari, sua città natale, insieme al suo compagno. La 44enne sarda ha affermato che questo periodo di emergenza sanitaria le sta almeno consentendo di trascorrere le giornate con Pago, cosa che non accadeva da molto tempo.

Sebbene il rapporto di coppia sia rinato dopo i chiarimenti al Grande Fratello Vip 4, le liti non sono mai mancate nemmeno nel post-Cinecittà. La stessa Serena ha rivelato che, prima della quarantena, i due spessoavrebbero messo in discussione la loro relazione. Oggi, però, con la ‘reclusione’ non si può aprire la porta di casa e uscire: “Impari a ridimensionare tutto”.

“Se tutto quello che abbiamo vissuto in tv è servito per raggiungere la consapevolezza di oggi, lo rifarei”, ha detto la Enardu.

Ricordiamo che l’ex concorrente della casa più spiata d’Italia è stata duramente criticata per l’ingresso al reality-show. Sebbene la diretta interessata abbia sempre dichiarato di essere consapevole di quello a cui andava incontro, è convinta che ne è valsa la pena provare l’ultimo tentativo per ricucire la sua favola d’amore.

Pacifico dice la sua sulle nozze con Serena

Il settimanale Oggi ha intervistato anche Pago.

Mentre Serena Enardu si è concentrata a descrivere la vita di coppia ai tempi della quarantena, il cantautore sardo ha parlato di un ipotetico matrimonio.

Pacifico Settembre ha preferito non sbilanciarsi sulla questione. Tuttavia non ha nascosto il desiderio di portare all’altare la sua compagna. Il cantautore sardo poco dopo ha precisato: “Se mai in futuro ci dovessimo sposare, non lo diremo. Abbiamo già raccontato troppo”. Poi con un pizzico d’ironia ha aggiunto: “Non sarà ammesso neanche un telefonino”. Infine l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 sulla scia di quanto detto da Serena Enardu, ha confessato che la coppia è finalmente riuscita a trovare la giusta chiave di comprensione.