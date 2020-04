Il palinsesto di Rai 1 per la giornata di Pasqua, domenica 12 aprile, si compone di trasmissioni religiose, di contenitori per famiglie e di programmi che figurano con regolarità nel palinsesto domenicale della rete ammiraglia della Rai. Sicuramente, una delle programmazioni più attese per la giornata pasquale è la Messa di Papa Francesco dalla Basilica di San Pietro in Vaticano. In prima serata andrà in onda il film "Jesus" con Jeremy Sisto e Debra Messing.

La programmazione tv di Rai Uno per la mattina di Pasqua, domenica 12 aprile

La programmazione televisiva di Rai Uno per il giorno di Pasqua, domenica 12 aprile, si aprirà ufficialmente alle ore 06:00 con la messa in onda del programma "A Sua Immagine". Il programma di Lorena Bianchetti propone ad ogni appuntamento un racconto di tipo familiare, sociale, spirituale e figura in palinsesto anche per le ore 10:25.

Dalle 06:30 alle 09:30 spazio a "Unomattina in Famiglia" con Tiberio Timperi e Ingrid Muccitelli.

Il noto contenitore della domenica mattina di Rai 1 andrà in pausa per la prima edizione di RaiNews24, alle ore 07:00, per un'edizione del Tg1, alle ore 08:00, per la seconda edizione di RaiNews24, alle ore 09:00, e per il TG 1 L.I.S., alle 09:30, al quale seguirà la messa in onda di "Paesi che Vai... luoghi, detti, comuni - Napoleone Bonaparte: sulle tracce dell'esilio".

Alle 10:50 appuntamento dalla Basilica di San Pietro in Vaticano con la Santa Messa di Papa Francesco.

Nel corso della funzione il Pontefice comunicherà il suo Messaggio Pasquale e alla fine impartirà la Benedizione Urbi et Orbi. Nella prima serata di venerdì 10 aprile, invece, sempre in diretta tv su Rai 1, il Santo Padre celebrerà la Via Crucis. La programmazione mattutina pasquale di Rai 1, infine, vedrà la messa in onda di "Linea Verde", alle 12:20, al quale farà seguito il TG1 delle 13:30.

Il palinsesto del pomeriggio e della sera

La prima metà del pomeriggio pasquale della rete ammiraglia Rai sarà caratterizzato dalla messa in onda di "Domenica In", prevista dalle 14:00 alle 17:30. Alle 17:30 aggiornamento flash con le ultime notizie del TG1, alle 17:33 largo al programma "Che tempo che fa", mentre alle 17:35 i telespettatori potranno assistere a un'altra puntata di "Da noi...a ruota libera" condotto da Francesca Fialdini. Dal tardo pomeriggio all'ora di cena il palinsesto del primo canale Rai prevede la messa in onda del game show "L'Eredità", alle 18:45, del TG1, alle 20:00, e del quiz "Soliti Ignoti - Il Ritorno", alle ore 20:35.

In prima e in seconda serata, infine, il palinsesto di Rai 1 per la giornata di Pasqua prevede la messa in onda del film "Jesus", alle 21:25, e del documentario "La Roma di Raffaello", alle 23:35.