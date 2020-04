La notizia della conclusione definitiva de Il Segreto ha lasciato con l'amaro in bocca milioni di telespettatori, ma non solo. Anche gli attori della soap ambientata a Puente Viejo hanno espresso il loro rammarico in diverse interviste, una di queste ha visto come protagonista Rebeca Sala, l'interprete di Irene Campuzano. L'attrice, intervistata da TV Soap, si è lasciata andare esprimendo tutta la sua tristezza per la conclusione inaspettata de Il segreto, che da ben nove anni tiene compagnia a tanti telespettatori.

Rebeca ha pure confessato la sua passione per l'Italia e il suo desiderio di poter lavorare un giorno in qualche film o serie tv nostrana.

Rebeca Sala confessa: 'Spero di poter fare qualche film o serie in Italia'

Rebeca Sala è riuscita a entrare nel cuore dei fan de Il segreto grazie all'interpretazione di Irene, la moglie di Severo Santacruz. L'attrice spagnola ha rilasciato un'intervista al portale Tv Soap, durante la quale è emerso il grande amore che nutre per l'Italia. Rebeca, infatti, ha cominciato a studiare la nostra lingua presso l'Istituto di Cultura Italiana a Madrid ben cinque anni fa.

L'attrice ha rivelato di essere rimasta affascinata dalla cadenza, dalla sonorità e dalle parole della nostra lingua e di aver fatto anche dei viaggi per avere più dimestichezza con la pronuncia. Tra le altre cose ha confessato: "Spero di poter fare presto qualche film o serie in Italia".

Il segreto chiude, Rebeca Sala: 'Mi ha rattristato tantissimo'

Inevitabili anche le domande sulla fine de Il segreto, che come noto si concluderà definitivamente con la dodicesima stagione, dopo ben nove anni di riprese.

A tal proposito Rebeca ha dichiarato: "Mi ha rattristato tantissimo. Non me l’aspettavo". Secondo l'attrice, infatti, i nuovi personaggi e le nuove trame sembravano ben costruite e interessanti. Fatto sta che l'attrice spagnola, una volta concluse le riprese dell'ultima stagione, dirà addio per sempre al set di Puente Viejo, dove ha stretto amicizia non solo con Chico Garcia (Severo) e Raul Pena (Carmelo), ma anche con Alejandra Meco e José Gabriel Campos (Onesimo), con i quali si ritrova ogni tanto per andare al cinema.

Il segreto chiude, i nuovi progetti di Rebeca Sala

Dopo la conclusione delle riprese della dodicesima stagione de Il segreto, per Rebeca Sala sarà il momento di pensare ai progetti futuri. L'attrice vorrebbe Intraprendere un'esperienza lavorativa anche in Italia, ma l'interprete di Irene, poco prima dello stop legato all'emergenza sanitaria, aveva iniziato le riprese di una nuova serie tv spagnola, che riprenderanno non appena la situazione lo permetterà. Opere teatrali e cortometraggi sono solo alcuni degli altri progetti di Rebeca e chissà che non la vedremo lavorare presto anche in Italia.