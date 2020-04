Continuano le avventure della protagonista de 'L'allieva'. Domenica 3 maggio andrà in onda la replica della terza puntata della serie. Sarà proprio nel corso di quegli episodi che il triangolo amoroso tra Alice, Claudio e Sergio entrerà nel vivo. La ragazza stanca dell'ostilità di Conforti, e spiazzata dalla sua richiesta di dover rinunciare al suo lavoro in istituto per costruire una vita e una famiglia con lui, deciderà di cedere alla corte di Einardi.

Quinto episodio: l'acaro rosso

Alice, dopo quanto accaduto con il PM, deciderà di raccontare tutto a Claudio nel tentativo di provocare una sua reazione, ma otterrà l'effetto contrario.

Dopo aver scoperto del bacio tra Alice e Sergio, Claudio si arrabbierà parecchio, tanto da litigare con lui. Questo manderà ancora più in confusione la giovane che, divisa tra i due, non saprà più a chi donare il suo cuore. Einardi infatti continuerà con il suo corteggiamento che la manderà parecchio in confusione circa i suoi sentimenti. Tra le varie difficoltà amorose, Alice dovrà concentrarsi anche sul lavoro. Un addetto ai lavori del cimitero verrà trovato privo di vita, assassinato. Nel corso delle indagini, Alice si accorgerà che la sua amica Lara è parecchio coinvolta in questa storia e questo la spingerà ad incuriosirsi sempre di più sul caso per scoprire la reale dinamica dell'omicidio.

Sesto episodio: Prison Blues

Alice verrà convocata per indagare sulla morte di un giovane libico, avvenuta durante la sua permanenza in carcere. Per questo motivo verrà a contatto con il mondo della polizia penitenziaria. Mentre la donna cercherà di portare avanti le sue indagini, Claudio Conforti cercherà di riavvicinarsi a lei dopo i suoi comportamenti sgarbati ed ostili. Conforti però nel corso dei suoi tentativi di riavvicinamento verrà costantemente ostacolato dal suo rivale, Sergio Einardi.

Il PM infatti sembrerà essere riuscito a conquistare Alice che, felice della sua corte serrata e del suo interesse esplicito, accetterà di passare con lui un romantico fine settimana in campagna. La loro fuga dalla città però non andrà proprio nel modo in cui l'avevano pianificata. La moglie del PM, ancora innamorata di lui, cercherà di riprendersi suo marito.

L'allieva 2 in replica

Gli episodi della seconda stagione della serie di successo L'allieva, con protagonisti Alessandra Mastronardi nei panni di Alice Allevi e Lino Guanciale, nei panni del dottor Claudio Conforti, sono tornati in replica dallo scorso 19 aprile in prima serata su Rai uno.

Questo a causa dell'epidemia che ha completamente paralizzato il nostro paese. Siccome le riprese per la terza stagione sono state interrotte per ragioni di sicurezza, la Rai ha deciso di mandare in onda le repliche della seconda stagione aderendo alla campagna io resto a casa. Nonostante gli episodi trasmessi siano repliche, stanno riscuotendo un discreto successo tra il pubblico.