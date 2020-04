Il Gossip si è scatenato ieri, quando Romina Power ha pubblicato sul suo account di Instagram alcune foto di Cellino San Marco e di Al Bano, lasciando quindi intendere che stesse trascorrendo la quarantena insieme all'ex marito. 'Casa dolce casa', aveva scritto sul post la cantante italo-americana. Carrisi, però, ha messo subito a tacere i rumors in una lunga intervista rilasciata ad 'Adnkronos' in cui spiega come mai Romina si trova con lui e Loredana Lecciso a Cellino San Marco.

Al Bano: 'Non c'è nessun triangolo'

Dopo i mormorii sul presunto ritorno di fiamma tra Al Bano e Romina Power, il cantante ha messo immediatamente un freno ai gossip ammettendo di essere molto stanco: 'Sono stufo, sono ormai anni che mi rompono le scatole con questo triangolo'. E ha spiegato: 'Io abito qui con Loredana, mentre Romina ha la sua casa nella sua proprietà. Ognuno sta nella propria abitazione rispettando le direttive'. Carrisi ha aggiunto che Romina non vede l'ora di tornare nella sua casa in California, dove tra l'altro l'aspettano i suoi affetti più cari.

'Basta gossip, Romina è bloccata in Italia a causa del Covid-19'

Per finire la trasmissione 'Amici di Maria De Filippi' - dove gli ex coniugi sono stati ospiti fissi - Romina Power è rimasta bloccata in Italia per via del blocco aereo e si è perciò momentaneamente sistemata nella sua tenuta pugliese. Al Bano ha spiegato: 'Siamo una famiglia allargata, abituati a ritrovarci come tali. Basta gossip, ora abbiamo cose più importanti a cui pensare'.

Intanto, la compagna di Al Bano, Loredana Lecciso, aveva recentemente dichiarato in un'intervista a 'Nuovo' di vivere un periodo magico della sua storia d'amore. Entrambi si trovano in Puglia e trascorrono insieme la quarantena, in attesa che l'emergenza Codiv-19 rientri. E ad oggi, tutti e tre - Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso - vivono a Cellino San Marco come una famiglia allargata.

'Quando l'emergenza finirà, darò una festa incredibile'

In queste giornate di isolamento il cantante confida di avere molte cose da fare: continua a mandare avanti la sua azienda vinicola, si prende cura dell'orto e delle vigne. Insomma, ha le mani nella terra come un vero contadino. In più, passa le giornate a mandare messaggi sui social in cui invita tutti a stare a casa per il bene comune e in cui accontenta le più disparate richieste dei followers.

'Quando questo mostro che è il Coronavirus morirà, farò una festa incredibile' ha scherzato Al Bano. E ha aggiunto: 'La risposta a questo virus può arrivare soltanto dalla scienza.

Il Covid-19 è senz'altro il frutto di un errore umano, l'umanità ne ha fatti tanti e questo è la conseguenza di un ego smisurato'. Le restrizioni sono prolungate almeno fino al 13 aprile, perciò ci attende una Pasqua molto diversa dalle altre e senza celebrazioni religiose: 'Quando sarà possibile torneremo in Chiesa, ma a Pasqua potremo pregare da casa, perché Dio dobbiamo averlo dentro', ha commentato Al Bano.