Sara Affi Fella ha superato il periodo buio della sua vita: il burrascoso percorso fatto a Uomini e donne è ormai alle spalle e la bella partenopea si sta godendo la sua prima gravidanza. Sara, infatti, è in attesa del suo primo figlio: dopo il primo trimestre un po' più pesante, adesso c'è spazio solo per la felicità Per tale ragione, la Affi Fella ha deciso di mettere in mostra il suo pancione sul suo profilo Instagram accompagnando lo scatto con una frase piena d'amore che lascia trapelare tutta la gioia con cui Sara sta vivendo questo momento.

Sara da tronista nella bufera a mamma radiosa

Sono ormai lontani i tempi in cui Sara fece scoppiare un caso a Uomini e Donne: il suo percorso da tronista si è rivelato essere solo una grossa montatura. La giovane ha confessato che durantela sua partecipazioni a UeD era ancora fidanzata con Nicola Panico e anche dopo la scelta di Luigi Mastroianni le bugie continuarono fino a che non venne tutto a galla. Da quel momento per la Affi Fella è cominciato un momento difficilissimo: la ragazza fu costretta a chiudere il profilo Instagram e le relative collaborazione che le stavano facendo ottenere fama e popolarità.

Sara stessa ha confidato, dopo tempo, di aver dovuto fare ricorso allo psicologo e solo dopo le scuse via carta stampata fatte a Maria De Filippi e alla sua redazione ha riaperto un nuovo profilo social e pian piano ha ripreso in mano la sua vita. Il cambiamento definitivo è avvenuto con la conoscenza del padre del bimbo che porta in grembo. Il calciatore Francesco Fedato, del quale si è innamorata, ha cambiato in meglio la vita di Sara che adesso è dedita solo alla sua gravidanza.

'Quattro mesi di puro amore. Ti aspettiamo', ha scritto la Affi Fella su Instagram a corredo di una bellissima foto in cui compare raggiante e felice in un bell'abito bianco che mette in risalto le forme della sua gravidanza.

L'affetto di Simona Ventura per Sara

Immediatamente il futuro papà ha commentato lo scatto scrivendo 'Amore mio', ma a risaltare tra tutti i messaggi di auguri e affetto è stato quello di Simona Ventura.

La conduttrice piemontese, che ha conosciuto Sara a Miss Italia 2014, ha voluto in qualche maniera partecipare alla felicità dell'ex tronista UeD. Simona ha postato un cuore per testimoniare il suo affetto. Insomma, per Sara si è aperto un capitolo tutto nuovo.

Qualche tempo fa la giovane ha dichiarato che non mostrerà il suo piccolino sui social, almeno così sarà fino a quando il primogenito sarà molto piccolo. Il motivo è che Sara consce quanto possono essere cattivi i commenti degli haters sui social per cui vuole evitare che il nascituro possa essere oggetto di malignità. Alla Affi Fella adesso non resta che godersi i prossimi mesi in attesa di avere tra le braccia il suo piccolo.