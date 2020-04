Lunedì 27 aprile prende il via su Rai Scuola il nuovo programma "Scuola@casa Maturità". Come si può facilmente evincere dal titolo, questa trasmissione si rivolge agli studenti italiani che a giugno dovranno cimentarsi con l'esame di Stato. Il contenuto del format prevede delle lezioni televisive svolte da professori, esperti di varie discipline e noti personaggi della cultura. Nella stessa giornata, nella fascia prime-time, sul canale didattico della televisione pubblica inizierà anche "Scuola@casa Magazine" la cui messa in onda è prevista anche in replica nel weekend nelle giornate semi-festive e festive di sabato e domenica.

Questa iniziativa televisiva è l'ennesima programmazione della Rai a sostegno delle attività di e-learning e del progetto ministeriale #lascuolanonsiferma.

Al via Scuola@casa Maturità su Rai Scuola

Dall'ultimo lunedì di aprile il nuovo programma "Scuola@casa Maturità" sarà trasmesso da Rai Scuola, ogni giorno, alle ore 10:00 e alle ore 15:00.

Questi due appuntamenti consisteranno di fatto in lezioni della durata di una trentina di minuti svolte da professori universitari, noti accademici ed esperti di varie materie per aiutare gli studenti del quinto anno che si accingono a sostenere l’esame di maturità a giugno.

A tale riguardo, gli argomenti dei vari appuntamenti sono stati decisi proprio da professori che hanno in curriculum una vasta esperienza nelle vesti di membri delle commissioni esaminatrici e che quindi possono indicare meglio di altri quali sono le principali tematiche intorno alle quali si svolge la prova finale degli studi superiori.

Gli ospiti che andranno in video in ogni appuntamento tratteranno il tema della lezione quasi come se fosse una vera e propria interrogazione e comunque sulla base di una serie di quesiti e di risposte che vogliono in qualche modo ricalcare lo svolgimento di una prova orale.

I docenti in video di Scuola@casa Maturità

Le lezioni del programma Scuola@casa Maturità saranno tenute da stimati professori e docenti di spiccata fama.

Per l'Italiano interverranno Giulio Ferroni, Giuseppe Patota, Valeria Della Valle e Gabriele Pedullà, per la Filosofia faranno la loro comparsa in video Felice Cimatti, Paolo Ercolani e Maurizio Ferraris, per la Geografia Astronomica presenzierà Licia Troisi, per il Latino è atteso Federico Pirrone, per il Greco gli studenti potranno ascoltare Massimo Giuseppetti, per le Scienze ci sarà Giorgio Manzi, mentre la o le "lectio" di Scienze della Terra saranno affidate al geologo Carlo Doglioni.

Nella prima serata del 27 aprile, sempre su Rai Scuola, avrà inizio anche Scuola@casa Magazine. In questo contenitore televisivo gli argomenti principali saranno le attività di didattica a distanza, la digitalizzazione del sistema scolastico e i rapporti tra insegnanti, allievi e famiglie.