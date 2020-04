Sossio e Teresanna proprio non riescono a trovare un punto d'incontro nella casa del Grande Fratello VIP. Ieri sera, tra i due è scoppiata una nuova lite che ha infuocato gli animi in men che non si dica. Tutto è nato nel momento in cui la Pugliese ha accusato il suo coinquilino di non considerarla minimamente durante la giornata, non augurandole neppure il buon giorno e la buona sera. Tuttavia, quando si tratta di fare imitazioni o di mangiare il cibo preparato da lei, Aruta interagisce eccome.

Ebbene, questo atteggiamento ha indispettito l'ex tronista di Uomini e Donne, la quale ha chiamato "cane" il suo interlocutore. Questa parola ha fatto infervorare il calciatore, il quale si è avvicinato minaccioso alla concorrente dicendole di smetterla e di moderare i toni da 'cafone'.

Teresanna chiama "cane" Sossio e lui s'infuria

Nella casa del GF VIP si è verificato un nuovo scontro tra Sossio e Teresanna. A far perdere le staffe ad Aruta, questa volta, ci ha pensato una frase infelice della concorrente.

La Pugliese, infatti, ha detto che Sossio è un cane, dato che non saluta mai e non parla con nessuno. A quel punto, il calciatore ha provato a mantenere la calma dicendo alla donna: "Vatti a sedere, sennò ti mando a quel paese".

La sua interlocutrice, però, non ha affatto seguito il suo consiglio e lo ha provocato chiedendogli cosa volesse farle. In quel momento, Aruta si è apprestato a lasciare la cucina in cui si trovava per raggiungere la sua rivale.

I concorrenti, però, sono intervenuti per fermarlo chiedendogli di smetterla. Sossio, allora, ha sbottato gridando che non dovesse permettersi di chiamarlo cane. Il concorrente ha detto: "Cane lo dici a quello che sta con te".

Tirata in ballo anche Ursula Bennardo, che difende il compagno su Instagram

Teresanna, punzecchiata sulla sfera personale, ha esortato Sossio, in dialetto napoletano, a non prendersi la confidenza e badare alla persona che lui ha al suo fianco.

La situazione, dunque, stava degenerando, quando sono intervenuti gli altri coinquilini per porre un freno a tutta questa situazione.

Specie Patrick, ha sottolineato che in un giorno di lutto nazionale fosse assurdo cimentarsi in discussioni di questo genere. Gli altri concorrenti sono sembrati d'accordo con lui ed hanno provato a calmare i due litiganti. Ad ogni modo, dopo il pesante scontro, Ursula Bennardo è intervenuta sui social ed ha elogiato il comportamento del suo uomo. Inoltre, ha apprezzato il fatto che prima di mandare a quel paese Teresanna l'avesse avvisata. La Bennardo, inoltre, ha ringraziato tutti i fan che stanno continuando a sostenere Sossio in questa esperienza.