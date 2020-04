Le anticipazioni della nota telenovela Il Paradiso delle signore riservano parecchie sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 aprile, Salvatore sarà parecchio triste, poiché sarà sicuro di aver perso Gabriella per sempre, così andrà a consolarsi da Paola e Laura. In seguito Luciano tornerà a Milano dopo l'operazione di Federico, ma l'uomo non farà altro che pensare a Clelia. Successivamente Marta e Vittorio ritroveranno una bella sintonia e improvvisamente inizieranno a pensare di adottare un bambino.

Di seguito i dettagli degli spoiler de Il Paradiso delle signore.

Il Paradiso delle signore: Roberta angosciata

Nelle puntate de Il Paradiso delle signore che verranno trasmesse dal 20 al 24 aprile, Vittorio racconterà a Marta tutta la storia della sua famiglia e le sofferenze penate durante la guerra. Nel frattempo Marcello cercherà di tranquillizzare Roberta, poiché la donna sarà assai angosciata per aver deluso la sua professoressa durante l'esame. Umberto farà di tutto per mostrarsi un padre premuroso, poi l'uomo si offrirà di fare da intermediario per riportare Ludovica presso Villa Guarnieri.

Successivamente Salvatore sarà ormai convinto di aver perso Gabriella e andrà a sfogarsi con Laura e Paola. Nel frattempo presso il Paradiso Roberta riceverà la visita improvvisa della sua docente Lidia Barone, la quale vorrà incoraggiare la giovane dopo l'esame andato male.

Luciano pensa a Clelia

Luciano tornerà a Milano dopo l'operazione di Federico, ma i suoi pensieri saranno rivolti verso Clelia.

Nel frattempo Gabriella sarà notevolmente turbata con le sue amiche, poiché queste le tenderanno una trappola per farle incontrare Salvatore. Più tardi, grazie ad Armando, presso il Paradiso verrà allestito un tabellone che mostrerà le foto della Memoria per la festa del 25 aprile. Intanto Marta e Vittorio riusciranno a superare i vari malintesi tra loro e ritroveranno la serenità ormai persa, così la coppia penserà di adottare un bambino.

Successivamente Angela sarà assai angosciata dopo aver scoperto che Riccardo ha sposato Ludovica, così la donna inizierà a pensare che la soluzione migliore sia lasciare definitivamente Milano. Roberta continuerà a chiedere informazioni riguardo Federico, mentre Ludovica avrà ottenuto ciò che voleva sposando Riccardo, ma in realtà non avrà ancora perdonato l'uomo e in ogni occasione lo attaccherà per la relazione amorosa avuta con Angela Barbieri. Infine, l'intervento presso Il Paradiso dell'ex partigiana Lidia Barone coinvolgerà positivamente tutti i presenti all'evento.