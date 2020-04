Lunedì 20 aprile tornerà in onda Uomini e donne dopo la lunga pausa per l'emergenza sanitaria. Il people show si presenterà in forma riveduta e corretta per rispettare le misure relative al distanziamento sociale. Giovanna Abate, protagonista del trono classico, e Gemma Galgani, star della versione over, proveranno a trovare l'anima gemella attraverso gli strumenti moderni di comunicazione: chat e messaggi vocali. A differenza di quanto circolato nei giorni scorsi, Gianni Sperti e Tina Cipollari parteciperanno al programma condotto da Maria De Filippi con collegamenti esterni rispetto all'area dove si trovano le due "troniste".

Dagli spoiler, con le clip online sulle pagine ufficiali di U&D, emerge che la vulcanica opinionista sarà subito protagonista di un'accesa discussione con la Galgani dopo essersi presentata con una mascherina con il volto della "mummia". In particolare, Tina stuzzicherà Gemma mentre questa leggerà alcuni messaggi che le sono stati inviati: "Questa persona ha compreso che sta chattando con te?".

Anticipazioni U&D, Tina in trasmissione con una mascherina particolare: scintille con la Galgani

Dopo le delusioni del passato, Gemma Galgani proverà a cercare l’amore a Uomini e Donne via chat.

La nuova formula del people show di Canale 5 esordirà lunedì 20 aprile con inizio fissato per le 14:45. Con la torinese ci sarà la tronista Giovanna Abate, ex corteggiatrice di Giulio Raselli. Ospiti della prima puntata Riccardo Guarnieri e Ida Platano che, nell'occasione, aggiorneranno i fan sulla loro appassionante love story e, al contempo, incoraggeranno la Galgani, amica della dama siciliana.

Rispetto alla versione classica del dating show condotto da Maria De Filippi, oltre al parterre di dame e cavalieri, mancheranno anche Tinì Cansino e Jack Vanore che di solito affiancano Tina Cipollari e Gianni Sperti, storici opinionisti del programma.

Questi ultimi saranno presenti in collegamento esterno rispetto allo studio dove sono collocate Gemma e Giovanna.

Gemma litiga con la Cipollari e svela la password della chat utilizzata per i corteggiatori

Dalle clip pubblicate in queste ore sulle pagine ufficiali di Uomini e Donne emerge che Gemma Galgani e Tina Cipollari andranno subito allo scontro. La dama torinese affermerà di essere contenta di rivedere dopo due mesi Gianni Sperti, con Maria De Filippi che le farà notare che in collegamento è presente anche la viterbese.

"Non riesco a vedere bene, pensavo che fosse un ologramma", ha affermato sarcasticamente la Galgani, con la Cipollari che ha subito ribattuto facendole notare che non era al Grande Fratello. Inoltre Tina ha ironizzato anche sul messaggio in chat di un pretendente dubitando che fosse rivolto a lei.

In un altro filmato si vede l'opinionista raggiungere la stanza dove è posizionata Gemma, protetta da una mascherina con il volto della "mummia", l'alter ego della dama creato dall'opinionista per prendere in giro la piemontese. In pochi istanti si è acceso un botta e risposta e, nell'impeto, la Galgani ha svelato anche la password scelta per la chat che utilizzerà per ricevere i messaggi dei corteggiatori: "La scintilla dell'amore".