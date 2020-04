Riparte Uomini e donne, il programma del pomeriggio condotto da Maria De Filippi. La nuova edizione, in onda dal prossimo 20 aprile ore 14.45 su Canale 5, avrà una veste completamente nuova a causa dell'emergenza sanitaria. Il nuovo format vede Gemma Galgani e la tronista Giovanna Abate come protagoniste assolute. Le due, da una casetta, potranno intraprendere una corrispondenza con alcuni misteriosi corteggiatori. Non potranno vederli, ma solo leggere le loro mail. 'La scrittura sarà l'unico modo per conoscere e corteggiare' ha spiegato Maria De Filippi nel promo pubblicitario della nuova edizione.

In collegamento ci saranno anche Tina Cipollari e Gianni Sperti, pronti a dispensare consigli d'amore a Gemma e Tina.

Un nuovo format per Uomini e Donne

L'emergenza sanitaria ha rivoluzionato il modo di vivere e di lavorare. Anche Uomini e Donne ha dovuto adeguarsi alle norme previste dal Governo in materia di contenimento e il programma avrà una veste completamente nuova. I corteggiatori e i tronisti non saranno più in studio, non ci saranno più rose rosse, balli ed esterne. Previsto un nuovo format con la partecipazione di Gemma Galgani e della tronista Giovanna.

La location non sarà più lo studio televisivo a cui siamo abituati, ma una casetta. Maria De Filippi dirigerà da remoto la trasmissione e in collegamento ci saranno anche i due storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, che si collegheranno via monitor per dare consigli amorosi alle due protagoniste. Ovviamente, la presenza di Tina e Gianni e l'ironica rivalità di Tina e Gemma permetterà di aggiungere mordente alle nuove puntate e far sorridere i telespettatori.

Gemma e Giovanna alla ricerca dell'amore da remoto

Gemma e Giovanna, dalla loro casetta, potranno continuare a cercare l'uomo dei loro sogni ma in un modo totalmente diverso. Le due potranno avviare una conoscenza sui generis dalla loro postazione davanti al pc, dove potranno leggere le mail e i messaggi inviati dai loro corteggiatori. Non potranno conoscere l'identità delle persone con cui chattano.

Solo dopo un periodo di corrispondenza, alle due donne sarà permesso di utilizzare la webcam e associare un volto al misterioso corteggiatore. Nel promo pubblicitario del programma è la stessa conduttrice a spiegare come cambierà il corteggiamento: la ricerca dell'amore avverrà attraverso la scrittura, anche se ciò comporterà un azzardo. "I rischi sono due. Potete immaginarvi l'uomo che sentite come bello, alto, biondo e poi nella realtà è completamente diverso dalla vostra immaginazione. Oppure, potrete innamorarvi di qualcuno e poi scoprire che ha solo giocato con voi" ha spiegato la conduttrice.

Nell'attesa di vedere le nuove puntate di Uomini e Donne, non sono mancate le polemiche.