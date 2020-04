In questi giorni Cristiano Ronaldo si trova a Madeira insieme alla sua famiglia. L'attaccante della Juventus sta aspettando di capire quando potrà tornare a Torino per riprendere ad allenarsi. Tutti i tifosi bianconeri sperano di vedere presto in campo CR7 e compagni, anche perché questo vorrebbe dire che l'emergenza sanitaria sta volgendo verso il meglio.

Nelle ultime ore, Cristiano Ronaldo ha scoperto di avere una tifosa in più. Infatti, la nota influencer Taylor Mega ha rivelato di essere tifosa della Juventus e ha spiegato che ammira molto CR7.

Taylor Mega fan di CR7

La Juventus e Cristiano Ronaldo hanno milioni di tifosi in tutto il mondo. CR7 ha un seguito incredibile e su Instagram è il personaggio più seguito. Tra i tanti ammiratori di Cristiano Ronaldo c'è anche Taylor Mega. La bella influencer lo ha raccontato nelle scorse ore a Sport Mediaset: "Uno sportivo che ammiro è Cristiano Ronaldo, in particolare per la sua dedizione allo sport e al lavoro, perché so che si allena tutti i giorni ed è il primo ad entrare in campo ed è l'ultimo ad andarsene".

Inoltre, la bella influencer ha anche spiegato di essere una tifosa juventina: "Tifo la Juve, ma non sono proprio sfegatata. Non sono mai andata allo Stadium ma vorrei andarci". Taylor Mega, però, si è detta contraria alla ripresa del campionato: "In questo momento ci sono priorità come la salute che non vanno prese sottogamba".

Infine, la nota influencer ha raccontato che in questo periodo dentro casa si sta prendendo cura del suo corpo e in casa fa fitness a corpo libero e utilizza anche qualche peso.

Ronaldo intanto si rilassa in famiglia

Insomma, Cristiano Ronaldo ha scoperto di avere una nuova ammiratrice e ha incassato i complimenti di Taylor Mega.

Nel frattempo CR7 in questo momento è a Madeira in attesa di tornare in campo. Il giocatore della Juventus sta continuando ad allenarsi per essere al top alla ripresa degli allenamenti. Quando non lavora, l'attaccante della Juventus sta in famiglia, con i suoi bimbi e con la sua compagna Georgina.

Spesso la coppia condivide alcuni momenti della sua giornata tramite i social. A tal proposito questa mattina, Cristiano Ronaldo ha postato una foto che lo ritrae proprio con la compagna Georgina e con i piccoli Mateo, Eva e Alana Martina.

Adesso resta da capire quando CR7 e la sua famiglia torneranno a Torino. Infatti, la Juventus non ha ancora indicato una data definitiva per il rientro dei nove giocatori che sono all'estero. Il club bianconero non infatti ha ancora la certezza che il 4 maggio possano riprendere gli allenamenti. La società prima vuole avere una data certa per la ripresa delle sedute e per questo non ha ancora richiamato ufficialmente i calciatori che hanno lasciato l'Italia.