Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera tedesca "Tempesta D'amore", ambientata in un lussuoso quanto immaginario hotel nei pressi di Monaco di Baviera. La soap va ormai in onda in Italia da più di un decennio e vanta all'interno del suo cast molti volti noti della televisione tedesca come Melanie Wigmann (Natascha Schweitzer), Erich Altenkopf (Michael Niederbuhl), Dirk Galuba (Werner Saalfeld), Lorenzo Patanè (Robert Saalfeld) e Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler). Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda dal 13 al 17 aprile 2020, tutti i giorni su Rete 4 a partire dalle ore 19:35.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla decisione di Valentina di voler andare a convivere col fidanzato Fabien, sui tentativi di Marianne di allontanare Jessica da Henry, sulla decisione di Denise di andare a parlare con Annabelle prima di partire e sul malore che tim avrà in presenza di Franzi.

Franzi incontra Tim

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che Andrè e Linda arriveranno quasi a baciarsi nel corso di una serata organizzata dallo chef per la Saalfeld. Valentina chiederà a Fabien di andare a vivere insieme, ma il giovane rifiuterà l'offerta per la gioia di Robert ed Eva, da sempre contrari all'iniziativa della figlia.

Marianne consiglierà a Henry di consegnare la sua carta di credito a Jessica per vedere se la giovane è interessata ai suoi soldi o è veramente innamorata di lui. Franzi avrà la fortuna di incontrare nuovamente l'uomo dei suoi sogni, il gemello di Boris, che finirà per crollargli fra le braccia dopo aver avuto un collasso in sua presenza.

Denise va a trovare Annabelle

Dopo essersi sposata con Joshua e aver ultimato gli ultimi preparativi per il suo trasferimento a Parigi, Denise deciderà di andare a trovare Annabelle in prigione per avere un ultimo chiarimento con lei.

Valentina accetterà di buon grado la decisione di Fabien di non voler andare a vivere con lei perché ancora troppo presto per loro, mentre Henry accetterà di seguire il consiglio di sua madre e consegnerà la sua carta di credito a Jessica che finirà per deluderlo miseramente. Due rappresentanti dell'esercito si presenteranno al Furstenhof cercando Tim, colpevole di essersi preso un permesso non consentito.

In suo aiuto arriverà Franzi che, cercando di difenderlo, finirà per metterlo ancora più in difficoltà.

Jessica deciderà di usare la carta di credito di Henry per estinguere il debito che ha nei confronti di André. Lucy e Paul aiuteranno Franzi nell'apertura del suo nuovo café. Più tardi la Ehrlinger sarà sopraffatta dai sensi di colpa per aver sognato nuovamente il cognato in atteggiamenti molto intimi.