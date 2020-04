Arrivano le nuove anticipazioni della nota soap bavarese "Tempesta D'amore", meglio nota in Germania con il titolo di "Sturm der liebe". La soap vanta all'interno del suo cast molti brillanti volti della tv tedesca come Dirk Galuba (Werner Saalfeld), Antje Hagen (Hildegard Sonnbichler), Sepp Schauer (Alfons Sonnbicher), Franzi Krummbiegl (Lea Wegmann), Florian Frowein (Boris Saalfeld e Tim Degen). Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 20 al 24 aprile del 2020, tutte le sere su Rete 4 alle ore 19.35.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno agli scontri fra Jessica e Marianne, all'inaugurazione del Café di Franzi, alle prime vicissitudini di Annabelle nell'ospedale psichiatrico in cui è detenuta e ai problemi e ai problemi d'insonnia di Michael Niederbuhl.

Christoph diventa il tutore legale di Annabelle

Le anticipazioni di "Tempesta d'amore" ci segnalano che Marianne e Jessica litigheranno animatamente nel corso dell'inaugurazione del cafè di Linda, spingendo Henry ad intervenire nello scontro fra le due donne.

L'intervento del ragazzo però, farà andare su tutte le furie Jessica che in preda alla rabbia comunicherà al fidanzato di avere intenzione di concludere la loro relazione per sempre. Linda riceverà dei fiori da un ammiratore sconosciuto, mentre Lucy non riuscirà ad essere felice per il successo ottenuto al cafè a causa dei sentimenti che ancora continua a provare per suo cognato Paul. Christoph verrà nominato il tutore legale di Annabelle e andrà a trovarla in carcere per comunicarglielo.

Annabelle conoscerà il dottor Hans-Peter Borg

Henry metterà la madre davanti ad un ultimatum all'insaputa di Jessica, mentre quest'ultima soffrirà moltissimo per la situazione venutasi a creare con il fidanzato. Valentina chiederà a Michael di convincere Fabien a non lasciare Bichleim, mentre Annabelle incontrerà per la prima volta il medico che dovrà seguirla nell'ospedale psichiatrico dov'è rinchiusa, Hans-Peter Borg.

Alfons ideerà una fruttiera per Hildegard ma la donna non gradirà l'opera del marito. Annabelle tenterà di utilizzare Hans-Peter Borg per evadere dall'ospedale psichiatrico, mentre Werner scoprirà che essendo diventato il tutore legale della figlia, Christoph può annullare la vendita delle azioni del Furstenhof. Michael rischierà di non presentarsi ad un importante incontro di lavoro a causa della sua insonnia cronica e dell'eccessivo utilizzo di sonniferi. Poco dopo però, il medico farà una scelta importante all'insaputa della moglie Natascha, mettendo in difficoltà tutta la sua famiglia.