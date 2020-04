Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rete 4 con la soap opera tedesca Tempesta d'amore, che continua ad essere uno dei programmi più visti del daytime della rete. In queste settimane di quarantena, inoltre, gli ascolti della soap sono anche migliorati e ormai costantemente è sopra alla soglia di 1.1 milioni di spettatori con uno share che sfiora il 5% in un orario decisamente molto difficile dove sono i telegiornali a farla da padrone.

Gli spoiler delle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 aprile in televisione rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena: Christoph, per esempio, verrà nominato come tutore legale di Annabelle.

Tempesta d'amore, spoiler 20-24 aprile: Christoph diventa tutore legale di Annabelle

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulle nuove puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda fino al 24 aprile su Rete 4 rivelano che Lucy è al settimo cielo e vorrebbe festeggiare per il successo del suo nuovo progetto durante l'inaugurazione del nuovo cafè di Linda.

Peccato, però, che i sensi di colpa non la lasceranno vivere serenamente questo momento: i sentimenti proibiti che prova nei confronti di Paul non riusciranno a darle la tregua che vorrebbe.

E poi ancora le trame della soap opera tedesca rivelano che Christoph verrà nominato tutore legale di Annabelle: quest'ultima penserà che si tratti di una buona notizia e che al più presto presto potrà essere rilasciata.

Intanto Jessica rimarrà profondamente delusa dal comportamento di Henry e crederà che l'uomo non sia più disposto a voler lottare per lei ma in realtà non sa che ha messo la mamma di fronte ad un ultimatum.

Annabelle cercherà di fuggire dall'ospedale psichiatrico

In queste nuove puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 20 al 24 aprile 2020, inoltre, vedremo che entrerà in scena anche il nuovo dottor Hans-Peter Borg che si sta prendendo cura di Annabelle all'interno dell'ospedale psichiatrico in cui si trova ricoverata.

E proprio Annabelle comincerà a sentire il peso della reclusione forzata all'interno di questa struttura al punto da pensare di mettere su un piano per riuscire a fuggire via dall'ospedale e da questo punto di vista il nuovo medico potrebbe esserle d'aiuto.

Intanto Werner scoprirà che Christoph, nelle vesti di tutore legale di Annabelle, potrebbe annullare in qualsiasi momento le vendite delle azioni della ragazza. Ma il vero colpo di scena arriverà nel momento in cui scoprirà che il denaro è scomparso nel nulla. Un durissimo colpo per Werner, che tuttavia deciderà di non arrendersi così facilmente e proverà così a scoprire tutta la verità.