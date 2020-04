Continua la messa in onda su Rete 4 della soap opera: Tempesta d'Amore. Dopo il lieto fine tra Joshua e Denise e la cattura e chiusura di Annabelle in un ospedale psichiatrico, al Fürstenhof sembra regnare per il momento la pace. Le vicende adesso si concentrano su tim, fratello gemello di Boris, figlio di Christoph Saalfed e su Franzi. La serenità in hotel però non ha una lunga durata, infatti negli episodi in onda dal 13 a 17 aprile, i telespettatori rimarranno stupiti da ciò che accadrà.

Anticipazioni dal 13 al 17 aprile: Tim ricercato

La cameriera Franzi non riesce a dimenticarsi del suo amore a prima vista, Tim. Mentre la ragazza sta passeggiando improvvisamente incontra il ragazzo, il quale collassa tra le sue braccia, facendo intuire che il fratello gemello di Boris potrebbe essere gravemente malato. Il pezzo forte arriverà quando due soldati si presenteranno al Fürstenhof e chiederanno di Tim, l'uomo è infatti ricercato per essersi preso un permesso non concesso. Franzi deciderà di proteggere il suo amato, ignara di ciò che scatenerà.

Nel frattempo continua la vicenda amorosa tra Joshua e Denise, i due ormai marito e moglie, decidono di partire per Parigi, ma prima di dire addio all'hotel, Denise decide di far visita alla sorella Annabelle, rinchiusa in un ospedale psichiatrico. La Sullivan alla vista della sorella, reciterà la parte della persona innocente, pentita di tutto il male che ha fatto.

Se tra le nuove coppie l'amore procede a gonfie vele, Andrè e Linda invece sembrano sul punto di rottura.

Tutto succederà quando Natascha racconterà a Linda dei dettagli tutt'altro che belli sul passato dello Chef, decidendo di chiudere il rapporto con quest'ultimo. Inizialmente Konopka darà la colpa a Werner accusandolo che, per far breccia nel cuore della donna, ha preferito mettere in cattiva luce lui. Ma quando parlerà con Natascha, Andrè si renderà conto che il duro attacco sferrato al fratello è del tutto ingiusto.

Ma il vero problema del cuoco sarà come riconquistare la fiducia persa della sua amata e per farlo avrà però bisogno dell'aiuto di Jessica. Nel mentre Lucy e Paul aiuteranno Linda ad aprire il cafè.

Valentina propone a Fabien di andare a convivere

Mentre Valentina era dietro le sbarre, Fabien ha fatto domanda ad una scuola di musicisti, superando l'esame a pieni voti, gli verrà offerta la possibilità di frequentare la scuola dei suoi sogni, situata a Lipsia e gli verranno rimborsate anche le spese. Quando il giovane Fabien rivelerà tutto alla sua fidanzatina che sarà al settimo cielo, ma subito dopo si renderà conto che la partenza del ragazzo ostacolerà la loro relazione e allora deciderà di andare a convivere con lui, una decisione che lascerà Robert, Eva e il ragazzo stupiti e infatti quest'ultimo rifiuterà questa proposta.

La madre di Henry mette alla prova la fedeltà di Jessica

La madre di Henry continua a non fidarsi di sua cognata Jessica e deciderà di metterla alla prova: chiederà ad Henry di dare alla sua amata la sua carta di credito, per scoprire se la donna sarà avida di denaro o meno. Il sindaco deciderà quindi di assecondare il piano della madre e darà la carta a Jessica. La giovane estetista cadrà nella trappola e userà la carta per saldare il debito con Andrè.